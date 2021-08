Трети бой за два дни в парламента, но в арменския (ВИДЕО)

Този път инициатор на мелето е опозиционният лидер Вахе Хакобиян – защото нарече премиера на страната Никол Пашинян "лъжлив популист". Това накара депутати от партията на Пашинян да потърсят физическа разправа, а председателят на парламента извика охраната, за да отстрани някои народни представители.

A violent brawl broke out in Armenia’s National Assembly chamber floor. It was the third in two days. pic.twitter.com/TcIn9gs7NM