Тревожни данни: Заплахите срещу евреи в Обединеното кралство достигат нов връх

Годишният доклад на Community Security Trust регистрира 4103 инцидента срещу евреи в Обединеното кралство през 2023г., най-високият общ брой, докладван някога за една година. Според данните, извлечени от инциденти, докладвани от потърпевшите, две трети от тях през 2023г. са се случили след атаките на Хамас на 7 октомври в Южен Израел - 2699 в сравнение с 392 за същия период на 2022 г.

Това включва 416 инцидента, докладвани на CST, който работи за защита на британските евреи от антисемитизъм, през седмицата след атаките. Видовете регистрирани разправии включват нападение (с 96% повече от 2022 г.), повреда и оскверняване на еврейска собственост (с 146%), заплахи (с 196%) и обидно поведение (с 149%). Онлайн антисемитизмът се е увеличил с 257%.

