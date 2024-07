Три плажа в Испания са затворени заради нефтен разлив (ВИДЕО)

Градският съвет на Валенсия (Испания) затвори три плажа на средиземноморското крайбрежие във вторник, 16 юли. Причината - нефтен разлив на пясъчната ивица, дълга около 2 км.

"Уведомиха ни, че не можем да плуваме заради петрола на плажа", казва турист от САЩ пред Reuters.

Още: Лятната отпуска на европейците: Испания и Италия изпревариха Гърция

Three beaches closed in Spain's Valencia after major oil spill - Reuters



Special teams were sent to clean up the 2-kilometer area. The city hall said that the spill was limited to this area.



The causes of the incident have not yet been reported by local authorities. However,… pic.twitter.com/GJP58zrRz7