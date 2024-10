Три пъти ядене на ден, месо и зеленчуци: Украйна примамва севернокорейците да се предават (ВИДЕО)

"Три пъти ядене на ден, като храната включва месо, зеленчуци и хляб. Чисти и отоплени стаи, с отделни легла" - така Украйна призовава севернокорейските войници, които дойдат да се бият в армията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин, да се предадат.

В пропагандно видео, записано на корейски език, има пълно обяснение какви лагери за задържане ги чакат севернокорейците - със сигурност с далеч по-добри условия от тези за живот в Северна Корея, където гладът е нещо обичайно и ООН често отбелязва това в специализирани доклади.

"Спаси си живота" - с това послание завършва видеото:

Ukraine has released an appeal in Korean, urging DPRK soldiers to surrender as prisoners of war



The video shows one of the POW camps, promising safe conditions - "shelter, food and warmth". pic.twitter.com/TlJkdq76Mc