Три защитни линии: Украйна се готви за руска офанзива в Днепропетровска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна усилено се готви да не допусне бърза руска офанзива и напредък в Днепропетровска област, след като руската армия започна все повече да изравнява фронта в най-югозападната част на Донецка област, все още с главна непосредствена цел превземането на град Покровск. Украинският телеграм канал Deep State публикува кадри какво точно е подготовено като защитни позиции – противотанкови ровове, антитанкови препятствия тип "драконови зъби", бодлива тел, минни полета и подземни защитни линии, адаптирани да издържат на атаки с FPV дронове. Именно този елемент – способностите на дроновете, беше сочен от много украински военни канали като ключова опорна точка какво да се прави като защитни позиции в момента. На показаните кадри се вижда, че защитните позиции се градят в три отбранителни ешелона, а говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов коментира, че в района на Новопавловка руската военна активност се увеличава и украинската армия действа, за да не позволи по-голям руски напредък в Днепропетровска област – Още: Нищо не правим: В Украйна расте страхът за Днепропетровска област (ОБЗОР – ВИДЕО).

DeepState shows photos of Ukrainian engineering and fortification structures being built along the administrative border between Dnipropetrovsk and Donetsk regions. pic.twitter.com/Q2Tl47Dd5V — WarTranslated (@wartranslated) June 15, 2025

Despite public concerns, large-scale engineered fortifications are actively being constructed along the Dnipropetrovsk-Donetsk border. These include anti-tank ditches, dragon’s teeth, barbed wire, minefields, and crucially—underground defense lines adapted to FPV drone threats.… pic.twitter.com/LK878Jw9fl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2025

Същевременно обаче, украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, е поредният, който критикува състоянието на украинските защитни позиции и укрепления в област Суми. "Когато започна операцията в Курска област, всички хвърлиха лопатите в унисон, уж фронтовата линия е преместена по-нататък, за какво са ни укрепления. В резултат на това се оказа, че много неща не са завършени, населените места не са подготвени за отбрана, а това, което успяха да направят (преди година и половина-две) отдавна е излязло от мода, като се вземат предвид спецификите на войната сега", казва "Офицер".

For example, in this video from UA-SOF you can see squads of Russians attempting to gain a foothold in a new treeline by crossing 1km+ of open terrain in broad daylight (0:40).

Makes you wonder if there was a decision to conserve vehicles from higher upshttps://t.co/17su2dqMfe pic.twitter.com/kDKdNNIly4 — imi (m) (@moklasen) June 15, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозно намаляване на интензивността на военните действия в Украйна се отчита на дневна база от украинския генщаб. На 15 юни са станали общо 175 бойни сблъсъка, с 28 по-малко спрямо 14 юни. Руснаците са хвърлили 99 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 21 повече за денонощие. От тях 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от около 5850 изстреляни снаряда, с около 500 повече на дневна база. Руската армия е използвала 3081 FPV дрона "камикадзе", т.е. почти няма промяна спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 46 са спрени там по данни на украинския генщаб. Още 32 са отбити в съседното от юг Новопавловско направление. 24 руски пехотни атаки са отблъснати в Курска област, 14 – в Лиманското направление, още 11 в съседното на север Купянско направление, където руснаците опитват да пробият по-значимо през река Оскол от север на град Купянск (Кондрашовка – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отчита консолидиране на руски позиции на западния бряг на Оскол при село Красно Перше), както и 10 руски пехотни щурма в Краматорското направление, в района на Часов Яр и южно от него, с поглед за евентуален бъдещ напредък към Константиновка. За Константиновка руснаците се целят и откъм Торецк, през Воздвиженка, но все още няма руски позиции на по-малко от двуцифрен брой километри от града.

Destruction of a Russian BM-21 from the 283 regiment.



Due to the SIGINT it was loaded with rockets, which, in addition to the combat component, also contained chemicals.



So I assume they wanted to neutralised our infantry. That’s the first time I see this kind of tactics. pic.twitter.com/cY7u4bV64b — Kriegsforscher (@OSINTua) June 15, 2025

Прави впечатление, че вече няколко поредни дни украински дронове атакуват руското военно летище "Бутурлиновка", във Воронежка област. Оттам излита руска щурмова авиация и изтребители-бомбардировачи Су-34:

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" гледа на първо място в Северското направление, съседното от юг на Лиманското. То е спомагателно, връзка между Лиман – Часов Яр – Константиновка. Боеве се водят по цялата южна дъга на Северск, казва "Рибар", като твърди, че руската армия сега се цели във Верхнокамянско.

Друг руски военнопропагаден телеграм канал в лицето на "Два майора" надълго и нашироко описва боеве в Курска област и в област Суми, от които става ясно, че украинците притискат руснаците при Тьоткино (Курска област), а руснаците се мъчат да пробият украинската отбрана през Юнаковка, с поглед към пътя оттам към Суми (26 километра). Все още обаче няма някакъв голям пробив в нито една от двете области, от нито една от двете страни – Още: Украйна: Искаме преговори за мир по същество, иначе спираме разговорите (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ над Орловска област са свалени 11 дрона, още 1 и над Воронежка област, казва в официалната си сводка руското военно министерство. Прокремълският телеграм канал Shot, който е включен в санкциите на ЕС заради разпространение на пропагандата и лъжите на Кремъл, съобщи, че изглежда цел на атаката е била петролна база.

Украинските ВВС съобщават за 138 изстреляни от Руската федерация дронове клас "Шахед" и примамки по цели в Украйна. 125 са свалени, като 41 от тях са укротени със системи за електронно заглушаване – Още: Русия се хвали: Ударихме и спряхме на практика единствената рафинерия на Украйна