Русия се хвали: Ударихме и спряхме на практика единствената рафинерия на Украйна

"Днес имаше забележителен удар срещу Украйна - не е рекорд, но е грандиозен". С тези думи един от най-известните руски военни блогъри Юрий Подоляк коментира поредната комбинирана руска въздушна атака (с дронове и ракети) срещу Украйна. Основна нейна цел е била Полтава - в дневния обзор на Actualno.com са публикувани подробности за атаката по украински данни - Още: Израел и Иран са приоритет: САЩ забиха нож в сърцето на украинската отбрана (ОБЗОР - ВИДЕО).

Това, което не се дискутира от официални украински източници обаче, според Подоляк е следното - руската атака е била насочена срещу нефтопреработвателния завод в Полтава т.е. тамошната рафинерия. Тя се намира в Кременчук. Потвърждение, че цел е било предприятието, има и от руското военно министерство в официалния му канал в Телеграм - в дневната си сводка министерството казва, че атаката била успешна, без повече подробности.

"Не окончателно, но за много дълго време рафинерията е извадена от строя. Това е основната и дори единствената петролна рафинерия в Украйна. Имаше удари и по газови съоръжения - в Полтавска област се добива 40% от природния газ в Украйна. Тази инфраструктура претърпя много щети тази нощ", твърди Подоляк:

В социалните мрежи се появиха видеокадри от пожар в руската индустриална зона "Алабуга", която се намира в град Елабуга, Татарстан. Там се произвежда руският еквивалент на иранските дронове клас "Шахед":

Something is smoking in Yelabuga, Tatarstan. https://t.co/1tguocuTIE pic.twitter.com/VPDvWWkhH9