Тройно по-малко щети за руската стратегическа авиация: Украински официални данни поставиха въпрос

В редовната дневна сводка на украинския генщаб с оценка за нанесените на руската армия загуби вече са вписани 12 нови унищожени руски самолета. Вероятно това е резултатът от операция "Паяжина" - такова предположение изказва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. 12-те самолета ги нямаше в сводката от сутринта на 2 юни.

Още: Бъдещето е тук: Украинците може да са заимствали операция "Паяжина" от популярна видеоигра (ВИДЕО)

Източници от Службата за безопасност на Украйна (СБУ) обаче обявиха, че понесли щети и унищожени са общо 41 самолета от руската военна стратегическа авиация при операция "Паяжина", реализирана по обяд на 1 юни. Става въпрос за бомбардировачи Ту-22, Ту-95 и Ту-160, като и поне един самолет-радар А50 "Бериев". Ръководителят на СБУ Василий Малюк, който беше посочен като оперативен отговорник за операцията, също каза за 41 самолета.

Досега, по публични данни от сателитни снимки беше направена оценка за 12 унищожени и 1 повреден самолет от руската военна стратегическа авиация, но това са оценки на база сателитни кадри от само едно от петте руски военни летища, които се превърнаха в цел на операция "Паяжина" - припомнете си: Апокалипсисът за руската стратегическа авиация: Нови данни и атаки срещу руски военни летища (ВИДЕО)*

Междувременно, бившият руски президент и бивш руски премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, написа следното в канала си в Телеграм: "Отмъщението е неизбежно. Всичко, което трябва да избухне, ще избухне. Всеки, който трябва да бъде унищожен, ще изчезне. Разговори? Само крачка към заличаването на неонацисткия режим".

Dmitry Medvedev — longtime war cheerleader, ex-Russian president, and Putin puppet — goes on another vodka-fueled rant:



“Revenge is inevitable. Everything that must explode will explode. Everyone who must be annihilated will vanish. Talks? Just a step toward wiping out the… pic.twitter.com/up0tXtAi8S