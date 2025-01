Тръмп иска да спаси Украйна, не да угажда на Путин: Уверение на пратеника му за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не, не съм говорил с президента Доналд Тръмп как си представя да протече и какво очаква от бъдеща среща с Владимир Путин (бел. ред. - руският диктатор, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца)". Това заяви избраният от Тръмп мирен пратеник генерал Кийт Келог в ново интервю за Fox News – единствената американска мейнстрийм медия, с която Тръмп не е във война и която никога не е нападал. Fox News е известен бастион на Републиканската партия – с неин мандат Тръмп за втори път влезе в Белия дом.

Келог отново изстреля познатите клишета – колко ужасна била войната в Украйна, какви жертви имало от двете страни, какви разрушения. "Хората трябва да разберат – Доналд Тръмп не иска да дава нещо на Путин, иска да спаси Украйна и суверенитета ѝ", каза американският генерал, докато обясняваше, че Тръмп ще се стреми да сложи край на войната в първите 100 дни след встъпването му в длъжност. И побърза да уточни, че Тръмп говори сам, "аз не съм му говорител". Пред Fox News Келог обвини и Байдън, че не е опитал да говори лично с Путин – отново като добавка на припомняне на Тръмп как Русия никога няма да е съгласна Украйна да влезе в НАТО, сякаш Украйна не е суверенна държава и Путин трябва да ѝ казва какво да прави и как да живеят украинците.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

"This is the kind of Special Military Operation that goes on. Guys who have a desire - come on over. Welcome." pic.twitter.com/z5ew5h9p3q — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 8, 2025

Интензивността на военните действия в Украйна се повиши, но не драстично – като цяло боевете остават много на брой вече месеци наред, откакто Русия пое инициативата на бойното поле. 192 бойни сблъсъка са станали на 8 януари, с 16 повече на дневна база. Рязко е намалял броят на използваните от руснаците авиационни бомби – 62 за денонощието, с 31 по-малко на дневна база. Запазва се обаче мащабът на руския артилерийски обстрел – пак над 5000 изстреляни снаряда, огромен е и броят на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе – над 2300, става ясно от данните в сутрешната сводка на украинския генщаб.

(КАРТА) Най-горещото направление е това в Курска област – 48 бойни сблъсъка там. Следва Покровското направление, с 42 спрени руски пехотни атаки. На трето място е Кураховското направление, с 38 отбити руски пехотни атаки. В Лиманското направление са станали факт 17 руски пехотни атаки – и украинският генщаб де факто признава тежката ситуация при река Жребец при село Ивановка, тъй като отчита боеве в района на селото. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", който е създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, обобщава, че Ивановка е в руски ръце, обаче се намира в низина и не е проблем руснаците да бъдат задържани там при компетентно командване на украинските отбранителни операции – точно липсата на компетентност обаче го притеснява. Неговият колега Станислав Бунятов, оператор на военни дронове и командир на рота в батальона "Айдар" с позивна Осман, уверява, че украинците създават огромни проблеми на руснаците в района на съседното до Ивановка село Терно, което всъщност е основна цел за руската армия в района. 16 руски пехотни атаки е имало във Времеевското направление, спомагателно от юг на Кураховското. 12 са руските пехотни атаки в Купянското направление – има руски данни, че украинската армия е започнала контраатки при Котляровка, в района до Крухляковка, където руснаците отдавна се мъчат да разширят зоната си за контрол толкова, че да преминат на западния бряг на река Оскол, а не да има само малко предмостие в района на село Двуречна. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) прилага геолокализирани видеокадри в библиографията на дневния си анализ, които показват украински танк, движещ се без да бъде атакуван при Колесниковка. Според ISW, това означава, че няма руски позиции там.

Оборона села Іванівське, Бахмутський район,Донеччина pic.twitter.com/MZ2zPxUidO — Мисливець за зорями (@small10space) January 8, 2025

В Курска област отново няма някаква сериозна промяна на позиции, въпреки голямата военна активност. Руската армия настъпва в районите на Малая Локня, Руско Поречно и Погребки (северните и източни граници на украинския плацдарм в Курска област), "врагът е изгонен от няколко населени места", но не се казва кои - тези думи в дневния обзор на известния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, ясно подсказват, че нещата не са се променили особено:

Ukrainian SSO units repelled a Russian attack in the Kursk region, destroying several pieces of heavy equipment in the process. When trying to storm Ukrainian positions, 2 tanks and 3 armored vehicles were hit and taken out. pic.twitter.com/gtebAm9bZs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2025

🇺🇦 Ukrainian tank crews from the 17th Heavy Mechanized Brigade are attacking Russian infantry in the Kursk region. pic.twitter.com/vdBbIwMoGk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2025

Специално при село Николаевка, където руските военнопропагандни канали в Телеграм наливат как руската армия напредва, има геолокализирано украинско видео, показващо как руски войници гинат под обстрели с FPV дронове:

overall the video has more than 20 casualties at the outskirts of Nikolaevkahttps://t.co/AOfBjwq941 pic.twitter.com/uQylMKU3ep — imi (m) (@moklasen) January 8, 2025

Появи се и нов дневник на убит севернокорейски войник в Курска област – в него е написано, че севенокореецът е откраднал принадлежащи на руски войници предмети и се разкайва задочно пред севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

The Special Operations Forces (SOF) revealed another excerpt from the diary of a killed North Korean special forces operative.



The North Korean operative, Gyeong Hong Jong, who was eliminated in the Kursk region, turned out to be a thief. He wrote about one instance of stealing… pic.twitter.com/FeLgz7bcxQ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 8, 2025

Не така е в Покровското направление – продължава бавният, но успешен руски натиск. "Офицер+" отчита, че Новоелисаветовка е в руски ръце, а 80% от Нововасильовка също са под руски контрол. Каналът се оплаква, че няма достатъчно украински войници и затова след успешни украински удари с дронове и унищожаване на част от руската пехота, която атакува с всякакви превозни средства, останалите успяват да напреднат пешком и да заемат нови позиции.

Сериозен успех в украинската кампания за нанасяне на въздушни удари отчете украинският генщаб вчера, 8 януари. Поразен е руски команден пункт в град Харцизк, Донецка област – градът е отдавна окупиран от руснаците, той е сравним като големина с Покровск, който сега е основна руска цел. Украинският генща уточни, че от този пункт е организирана координация на действията на руските военни части в Кураховското направление. На този фон "Рибар" обяви, че село Шевченко, което свързва Кураховското с Покровското направление, е вече под руски контрол, но оставали украински позиции между Шевченко и Петропавловка т.е. руската армия още не е изцяло свързала Кураховското и Покровското направление. Текат и боевете за последната близка украинска позиция до град Курахово – Дачно:

💥The Ukrainian Armed Forces attacked the command post of the 8th Guards Combined Arms Army of the Russian Federation in occupied Khartsyzsk, Donetsk region.



The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reports that this building was used by the occupiers to coordinate… pic.twitter.com/ZZPbMzWWdq — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 8, 2025

Оборона міста Курахове, Покровський район, Донеччина

(пара українських бронемашин під ворожими обстрілами з боєм просуваються житловими кварталами міста) pic.twitter.com/SQ4HloTEDU — Мисливець за зорями (@small10space) January 7, 2025

За Времеевското направление "Рибар" също говори общи приказки – руснаците се били приближили от изток на Велика Новоселка, до Нескучно, имали по-голяма зона на контрол от север, при Нови Комар. Всичко това обаче показва, че още няма решителен руски пробив, който директно да застраши от бързо обкръжване Велика Новоселка. "Рибар" признава и, че 30% от Торецк са под украински контрол: Пренебрегваният от мнозина стратегически град за войната в Украйна – Торецк (ОБЗОР – ВИДЕО)

В руското военнопропагандно пространство в Телеграм се появиха нови жалейки заради свалени два руски военни хеликоптера Ми-8 от украински морски дронове. Според жалейките, загинали са общо 8 души екипажи – пилоти: Украйна свалила не един, а два хеликоптера Ми-8: Твърдения в руски източници (ВИДЕО)

Russian channels report that on December 31, 8 Russian pilots were killed. Two Mi-8 crews were downed by sea drones, and later, a Mi-28 "did not return home." pic.twitter.com/7HCNXGfZCL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2025

Украинските ВВС съобщават, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 70 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 46, другите 24 са приземени с електронно заглушаване. Има обаче щети от отломки на домове по части имоти в Харковска, Сумска и Черниговска област. Руското военно министерство съобщава за 15 свалени дрона през тази нощ – 9 над Краснодарски край, 5 над Белгородска област и 1 над Брянска област. В Белгород се оплакват, че отломки от свален дрон са нанесли щети на многоетажна жилищна сграда.