Украйна свалила не един, а два хеликоптера Ми-8: Твърдения в руски източници (ВИДЕО)

Руски канали като Fighterbomber, свързани с руската авиация, потвърждават, че е имало загуби след атаката на украински морски дрон във вторник. Според информацията обаче, не един, а два хеликоптера Ми-8 са били свалени. Вероятно екипажите и в двете машини са загинали. „Не сме губили толкова много от най-добрите си момчета наведнъж от началото на войната през 2022 година насам“, пишат от Fighterbomber.

Russian channels such as Russian aviation related Fighterbomber report on the losses after Ukraine's naval drone attack. Not one, but two Mi-8 helicopters were shot down. Both crews likely got killed as well.



"We haven't lost so many of our best guys at once since '22,"… https://t.co/H5EN3mhJIY pic.twitter.com/MayGdBNgm1