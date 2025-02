Тръмп пада в капана на Путин: Владимир не е против европейски войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Има европейци, които са готови да предоставят гаранции за сигурност за Украйна. Има ясно послание от САЩ, че като съюзник Съединените щати са готови да проявят солидарност в този подход". Тези думи на френския президент Еманюел Макрон поставиха основата за сериозни стъпки относно формирането на европейски мироопазващ контингент в Украйна. Макрон ги изрече по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет, а самият Тръмп коментира: "Ще има подкрепа от нас от някакъв вид. Очевидно европейските държави ще бъдат въвлечени". Президентът на САЩ обаче добави, че очевидно нямало да има нужда от голяма американска намеса, защото вярва, че Путинова Русия ще спази бъдещо мирно споразумение.

Гаранции за сигурност за Украйна

За какво става въпрос? Европейски войници в Украйна ще имат нужда минимум от американски разузнавателни данни (например сателитно наблюдение), като идеята на Макрон и британският премиер Киър Стармър е да има и американска въздушна подкрепа в случай на нужда – това пише Financial Times. Именно неспособността на Русия изцяло да овладее украинското небе е една от причините войната в Украйна да се проточи толкова време според доста военни анализатори. Сега въпросът е да има твърд ангажимент от САЩ за помощ за мироопазващ контингент – дотук такъв няма, както и конкретика на американското участие. Киър Стармър също отиде в САЩ за среща с Тръмп.

Изненадващо Тръмп каза и, че питал руския диктатор Владимир Путин за европейски мироопазващ контингент в Украйна и Путин, по думите на американския президент, нямал нищо против. Това изобщо не отговаря на официалната реторика на Кремъл досега. Форматът на мироопазващия контингент трябва да е приемлив за всички страни, подчерта Тръмп. Но визитата на Макрон в САЩ за момента получава повече положителни, отколкото отрицателни отзиви: Тръмп като Байдън за Украйна: Вземат 350 млрд. долара и много американско оръжие (ВИДЕО)

Европейската помощ за Украйна: Пак напред-назад

На този фон, в Европа продължават разговорите и маневрите за отпускане на 20 млрд. евро военна помощ за Украйна. Двигател на тази инициатива е Кая Калас, европейският външен министър. Тя прокарва своя отдавнашна идея – страните-членки на ЕС да дадат определен процент от своя БВП за военна помощ за Украйна. Още като премиер на Естония тя говореше за 0,25-0,75% от БВП от всяка европейска държава, които да отидат в помощ на Украйна. Но някои страни – по-специално Италия, Португалия и Испания - се въздържат, защото искат да обвържат пакета с по-големи въпроси за това как Европа ще финансира изграждането на своята обща отбрана, пише Politico и добавя, че зад кулисите в Европа има разочарование, защото някои държави не искат да подкрепят общ подход.

Какво точно целят южните държави – парите да не ги дават те от националните си бюджет, а да има общо решение за вариант като например издаване на нови еврооблигации и набиране на пари от световните финансови пазари като общоевропейски заем. Франция и Германия също не бързат – заради маневрите какво би представлявал бъдещ мироопазващ контингент в Украйна: Украйна: Оръжие за 20 млрд. евро и редкоземни богатства - нови завои. 267 руски дрона в атака (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇺🇦 Zelensky summarized the Support Ukraine summit: over 40 world leaders joined in person and online.



"Discussions led to new support packages: weapons, air defense, financial & humanitarian aid, defense industry investments, and more sanctions on Russia. Global unity with… pic.twitter.com/3497s45uWk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2025

Мир в Украйна: Путин смени тона, но не и целите

Председателят на комисията по отбрана във Върховната рада Роман Костенко обаче не вярва, че през 2025 година войната в Украйна ще спре. Може да има примирие, но това ще е временно – а ако Русия наруши евентуално примирие с мащабна офанзива, то 30 000 европейски войници, които пазят примирието (за толкова се говори сега) първи ще избягат, смята Костенко. Без реални гаранции за сигурност нищо няма да стане, каза той:

The war won’t end in 2025—only a freeze or temporary pause is possible, says Defense Committee head Kostenko. He also stated that if Russia launches a new offensive, 30,000 European peacekeepers would be the first to flee. pic.twitter.com/x5VGD56szm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2025

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща основно внимание на поредното интервю на руския диктатор Владимир Путин пред едно от най-верните му информационни оръжия – Павел Зарубин, в което именно издирваният от Международния наказателен съд в Хага заговори как Русия има повече природни ресурси от Украйна и можело да ги предложи на САЩ. В интервюто Путин вече зае позиция, че Володимир Зеленски е легитимен президент на Украйна, но е вреден за Украйна – можело да има избори за нов президент, обаче не при военно положение. Путин определи Зеленски за "токсичен за Украйна" и изрази увереност, че той ще загуби следващите избори за президент. И още – Путин и Русия нямали нищо против независима Украйна, обаче руският диктатор иска Украйна да е приятелски настроена спрямо Руската федерация. Интересно как се постига това, когато 3 години съсипваш от бомбардировки тези, които искаш да са ти приятели, а преди това 8 години воюваш с тях като не си го признаваш, чрез сепаратистки движения.

Анализаторите на ISW са категорични – приказките на Путин за редкоземни природни богатства са насочени към отваряне на нова глава в икономическите отношения със САЩ, но без поемане на ангажименти за справедлив мир в Украйна. Ако САЩ тръгнат по този път, то ще се лишат от силен лост за въздействие - Тръмп вече не изключва вдигане на санкциите срещу Русия. ISW отчита и как Путин уж няма нищо против Европа да е страна по мирните преговори с Украйна, обаче и други трети страни имали право да участват (намек за Китай) и освен това "вероятно никой не може да иска нищо от Русия" - пак явен знак, че Кремъл изобщо няма намерение да води разговори за справедлив мир извън истинската си цел т.е. подчинение на Украйна: Брутална украинска подигравка с Путин: 11 години воюва уж да не пусне американците, на 12-тата им се продава (ВИДЕО)

The White House stated that both sides will remain "a bit unhappy" after the agreement to end the war in Ukraine.

I'm curious to hear what Russia will be unhappy about. pic.twitter.com/Z0E1R65okk — WarTranslated (@wartranslated) February 25, 2025

Други явни знаци за бъдещите намерения на Кремъл – руският външен министър Сергей Лавров посети Иран и руското външно министерство оповести, че Иран има балансирана позиция и разбиране за първопричините за войната (Путин не спира да повтаря, че това е "заплахата" от членство на Украйна в НАТО и "дискриминация" на рускоезичното население в Украйна, което Кремъл обобщава с твърдения за нацизъм). Иранската държавна новинарска агенция Tasnim обаче не отразява да е имало дискусии за "първопричините". А в Москва, по покана на партията на Путин "Единна Русия" дойде севернокорейска делегация – сателитна снимка показа 110 метра дълъг севернокорейски кораб близо до границата с Китай и около 100 метра дълга линия с контейнери за товар в пристанище Расон, което се използва за транспорт към Русия.

Пълният запис на "интервюто" на Зарубин с Путин в оригинал – ТУК!

"Русия не вижда себе си като федерация, а като империя. Имперският модел, който сегашното руско ръководство следва, е този на СССР, само че с поглед към Варшавския договор (т.е. Източна Европа). В най-лошия сценарий Полша е следващата – казвам го директно и не трябва да се страхувате, а да го осмислите. После – Чехия, Унгария, България – всички. Бившите членове на Варшавския договор са програма минимум за формиране на империя от Кремъл", предупреди ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов: FT: Украйна се съгласи на споразумение със САЩ за своите полезни изкопаеми

"If Russia captures Ukraine, next target will be Poland." - says head of HUR Kyrylo Budanov.



According to the chief intelligence officer, Russia aims to restore an empire similar to the Soviet Union, but with Warsaw Pact countries included. pic.twitter.com/kYmshlpiHY — WarTranslated (@wartranslated) February 25, 2025

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Няма абсолютно никаква промяна относно руската военна активност в Украйна на дневна база. Както и на 24 февруари, на 25 февруари по официални украински данни е имало 98 бойни сблъсъка. Има увеличение на мащаба на руските бомбардировки с управляеми авиационни бомби – 128 за деня т.е. 11 повече на дневна база. Вчера имаше руски удари с авиационни бомби в Покровск и Краматорск – в Краматорск е убит 1 цивилен и 16 са ранени, включително 4 деца, щети има по 20 жилищни сгради (СНИМКА). 26 от авиационните бомби са хвърлени в Курска област т.е. това са удари на руска територия, по цели там. Руският артилерийски обстрел също е бил по-сериозен на дневна база – с 600 изстреляни повече снаряда от руснаците или общо почти 5700. Имало е и ударен ръст на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе – над 3400, което значи с 1000 повече на дневна база съгласно информацията от сутрешната сводка на украинския генщаб.

In the era of drone warfare, the Russians have decided to revive the cavalry



There were already donkeys, camels too. Now the horses are coming. pic.twitter.com/dbyGasVwxB — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2025

Най-горещото направление е Покровското – 25 отбити руски пехотни атаки там плюс още 11 в Новопавловското направление, където продължават все още неуспешните руски опити да бъде превзето село Константинопол и максимално руската армия да окупира югозападната част на Донецка област до Днепропетровска област. 16 руски пехотни атаки е имало в Курска област, а в Купянското направление на по-широк фронт, с общо 11 руски пехотни атаки, продължават опитите на руската армия да овладее достатъчно сигурни флангови позиции от север (Двуречна) и юг (Борово) за бъдеща атака срещу Купянск. ISW отчита напредък на украински части западно по път Р-79 Двуречна – Купянск, североизточно от село Западно, има руски видеокадри (в края на абзаца) от обстрел по напредващи украински бронирани машини, едната от които е сериозно ударена. Това е достатъчно за известния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, да каже, че украинската атака била неуспешна. Каналът на Звинчук обаче признава, че на юг, в Северското направление, Билохоровка (Белогоровка) не е изцяло превзета от руската армия – селото се намира на река Жребец и вече на няколко пъти в рамките на войната контролът върху него се сменя, като паметно остава едно от сраженията още от 2022 година: Украинската армия унищожи почти цял руски батальон с един удар (СНИМКИ)

(КАРТА) Добри новини от Торецк за украинците – геолокализирани видеокадри на бойни действия (основно удари с дронове) подсказват, че украинската армия е отблъснала руските сили от Кримско, което е западно предградие на Торецк и освен това има украински напредък в самия Торецк. "Очевидно в района на Торецк, както и близо до Покровск, украинската армия е предприела контранастъпателни действия, за да забави и като цяло да спре настъплението на противника към Константиновка. Това на фронта не се е случвало отдавна от 2022-23 година - като цяло тази тенденция е доста положителна", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". В дневния обзор на ISW има препратки към руски телеграм канали, които твърдят, че украинската армия е успяла да изтика руските военни части назад от Успеновка (едно от селата на южната дъга на Покровск, ключово за руската цел в крайна сметка пътят от Павлоград към Покровск да бъде поставен под контрол и от руската пехота). "Алекс" добавя, че в Новопавловското направление все още има украински позиции в Улакли и Андреевка (източно от Константинопол) и те не са изцяло превзети от руснаците. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" признава за украинска контраатака с бронирана техника в Торецк – до централния рудник на "Торецкугол". Украинските части редовно предприемат контраатаки, казва и "Рибар".

(КАРТА) В Курска област руснаците взеха инициативата при Погребки – ISW отчита руски позиции в центъра на селото отново на база геолокализирани видеокадри от Телеграм, има препратки към тях в библиографията на обзора на американския институт. "Два майора" твърди, че Погребки е изцяло превзето от руската армия - журналистът на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке се подиграва (КАРТА), че след 16 месеца боеве "могъщата руска армия освободи селцето Погребки, но преди "освобождението" го срина с авиационни бомби".

Още: 83 години, за да завладее Украйна с война: Путин тръгна да се продава на Тръмп (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация изстреля общо 177 дрона клас "Шахед" (бойни и примамки) по цели в Украйна. 110 от тях са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, а 66 са приземени с електронно заглушаване. Поразена е жилищна сграда в Харков, а в Киев на три места отломки от дронове са предизвикали пожари и нанесли щети в три квартала, има един загинал човек и двама ранени по данни на украинската служба за спешна помощ: Украйна засипа с дронове Краснодарския край и Крим, руски дрон удари жилищен блок в Харков (ВИДЕО)

Интересна новина, цитирана от ТАСС - властите в Самарска област намалиха еднократните премии, давани да се запишеш в руската армия като професионален войник. До 24 февруари те бяха 3,6 млн. рубли, сега стават 2,1 млн. рубли. Намалението е по план - увеличението до 3,6 млн. рубли важеше от 1 януари, 2025 година до 24 февруари.