Украйна засипа с дронове Краснодарския край и Крим, руски дрон удари жилищен блок в Харков (ВИДЕО)

За цели 128 дрона, свалени над руска територия, съобщава руското военно министерство в официалната си сутрешна сводка. Атаката е била основно насочена към Краснодарския край - Туапсе и Анапа, където има руски петролни мощности, както и към Крим. Посоченото от руското министерство отговаря на предварителните данни къде е съсредоточена операцията: Украйна с мощна атака срещу Крим, данни за дронове и над Краснодарския край.

Над Краснодарския край са свалени цели 83 дрона, а още 8 са свалени над акваторията на Азовско море т.е. и тези безпилотни апарати са използвани за атаката. Още 30 дрона са свалени над Крим и 5 над акваторията на Черно море. Извън тези региони, има по 1 свален дрон над Брянска и Курска област.

Според руския телеграм канал ВЧК-ОГПУ, една от целите на атаката е била пристанището в Туапсе. Картина на атаката срещу пристанището има и от охранителна камера:

Не се размина без щети и в частни домове. Пострадали са 3 къщи в няколко общини, по предварителна информация няма човешки жертви, твърди в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. Специално в Туапсе става въпрос за 1 къща, имало е пожар, но бил бързо угасен - още две къщи са пострадали в близки села. Кондратиев не признава да е ударено нещо друго. Прокремълският телеграм канал Mash съобщи за над 40 взрива в небето над Туапсе.

Още: Този път рано: Атака с дронове в Краснодарския край, цели пак са руски рафинерии (ВИДЕО)

Междувременно, от украинска страна потвърдиха, че в големия руски склад за боеприпаси в Торопец, който беше ударен с дронове през септември, 2024 година, са унищожени 160 000 тона руски боеприпаси. Става въпрос основно за боеприпаси за минохвъргачки - 120-мм калибър.

Ukraine's intelligence service confirms that the drone attack on Russia's 107th GRAU arsenal in Toropets last September destroyed over 160,000 tons of Russian ammunition.



The strike reportedly destroyed half of Russia's key 120mm mortar shell stockpile. pic.twitter.com/dZrnMjMWB3