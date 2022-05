Украинската армия унищожи почти цял руски батальон с един удар (СНИМКИ)

Две от най-авторитетните британски медии – The Telegraph и Forbes, отбелязаха впечатляваща победа на украинците, която е станала факт преди няколко дни. Тяхната 17-та танкова бригада е успяла да унищожи почти цял руски батальон при опит да пресече река Сиверски Донец близо до село Билохоривка и вероятно да се насочи към град Лиман – също една от основните точки, където ще се реши битката за Донбас. ОЩЕ: Битката за Донбас - какво предстои според възможностите на руската и украинската армия

Вероятно украинците са засекли с помощта на разузнавателни дронове, че руснаците са направили потонен мост, за да преминат. Опитът обаче е фатален за руската армия – унищожени са 50-тина бойни машини, включително поне 7 танка Т-72 и Т-80, 17 БТР-а, 7 бронирани трактора. Украинците са използвали дронове плюс гаубици и огневата мощ на тези оръжия (САЩ достави общо 90, включително 72 машини за превоза им, но в случая използваните гаубици са от съветско време – 2С1 "Гвоздика". Тези гаубици са амфибии) се е оказала решаваща. Не е ясно колко руски войници са загинали - според The Telegraph може да става въпрос за около 1000 души, някои украински източници говорят за дори 1500 т.е. и в двата случая най-голямата руска загуба в една битка във войната в Украйна, но нито един батальон в света не би могъл да продължи да действа при загуба на почти 75% от техниката, с която оперира, коментира Forbes.

Съгласно разказ в Twitter на украински военен инженер на име Максим, украинците са изчакали руснаците да завършат потонните мостове и да почнат да прекарват бронираните си машини, когато е почнал обстрелът. Руснаците са се опитали да се прикрият с димки, но украинците са изпратили разузнавателна група от елитни военни, която да насочва стрелбата на гаубиците. Освен унищожението на техника и убитите руснаци, украинците са разрушили поне 2 потонни моста. След като гаубиците са почнали да разстрелват руснаците на първия потонен мост при опита им да преминат реката, руските инженери опитали да направят втори потонен мост, но и той е бил смазан.

Снимки от случилото се вече бяха разпространени от украински източници, в украинските медии и в социалните мрежи. Кадрите са заснети с дронове.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

#Ukraine: Even more Russian losses from the failed bridging attempt over the Siverskyi Donets River.



In our estimation, we can see (Not previously posted images; we have removed all duplicates) no less than 28x BMP/BMD, 6x BTR/similar armour, 1x T-72B tank, 1x Truck, 1x MT-LB. pic.twitter.com/4WPIKAHH4v