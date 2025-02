Русия има повече ресурси от Украйна: И Путин предложи сделка за редкоземни елементи на Тръмп (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин предложи днес на САЩ възможност за съвместно изследване на залежите от редкоземни метали в Русия, както и доставката на алуминий за американския вътрешен пазар, като очерта по този начин рамките на бъдеща икономическа сделка между Москва и Вашингтон, предаде Ройтерс. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще има голямо развитие на икономическото взаимодействие с Русия. Два часа след изказването на Тръмп Путин проведе заседание със свои министри и икономически съветници, посветна на редкоземните метали.

„Ние, между другото, бихме били готови да направим предложение на нашите американски партньори и като казвам „партньори“, нямам предвид само правителството и правителствените структури, но също така и компании, които биха проявил интерес към сътрудничество“, каза Путин по руската държавна телевизия след заседанието. „Ние несъмнено разполагаме, искам да подчертая, със значително повече такива ресурси от Украйна“, каза Путин, като отбеляза, че потенциална сделка между САЩ и Украйна за редкоземните метали няма да е проблем за Русия.

Руският президент заяви, че руски компании могат да снабдяват американския пазар с до два милиона тона алуминий всяка година. Около 15% от вноса на алуминий в САЩ идваше от Русия преди въвеждането на ограничения през 2023 година. „Това няма значително да се отрази на ценообразуването. Въпреки това, според мен, ще има сдържащ ефект върху цените“, изтъкна Путин.

