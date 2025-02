Украйна: Оръжие за 20 млрд. евро и редкоземни богатства - нови завои. 267 руски дрона в атака (ОБЗОР - ВИДЕО)

Франция и Италия са започнали да бавят оформянето и отпускането на военния пакет от 20 млрд. евро за Украйна, за който започна да се говори усилено през последните дни. Всъщност първоначално беше посочена сума от 6 млрд. евро, имаше слухове до 10 млрд. евро, сега вече са 20 млрд. евро. Германското списание Der Spiegel обаче съобщава, че френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони са изразили притеснения заради състоянието на френския и италианския държавен бюджет. Освен това двамата искат Европа да е на масата за преговори за Украйна, като Макрон се кани да пътува до САЩ да говори с американския президент Доналд Тръмп, а Мелони не иска разединение преди срещата на Г-7 т.е. европейски военен пакет преди да е ясно какво става със споразумение между САЩ и Украйна за украинските редкоземни природни богатства.

Евентуалният европейски пакет се състои от 3 линии – доставка на 1,5 млн. артилерийски снаряда; подпомагане на украинската ПВО с ракети-прехващачи и нови системи; военно обучение и възможности за оказване на медицинска помощ на украински войници. Пакетът е инициатива на европейския външен министър Кая Калас, а Макрон и Мелони не искат тя да поеме водеща роля в процеса: Мъск изнудва Киев със Starlink. Европа с още по-голям военен пакет, Украйна показа нова ракета-дрон (ОБЗОР-ВИДЕО)

"Тръмп ще спре войните в Украйна и Газа и ще спечели Нобеловата награда за мир“ - съветникът по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц продължава с хвалебствията за шефа си, който до момента не прави нищо друго извън това да всява дипломатически хаос. Тръмп вече обяви, че на 25 февруари в Рияд ще има нова среща САЩ – Русия, но остава неясно в какъв точно формат:

"Trump will end the wars in Ukraine and Gaza and win the Nobel Peace Prize," says U.S. National Security Advisor Mike Waltz. pic.twitter.com/hCpv67XkQ1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 22, 2025

На този фон – поредно припомняне по темата кой иска мир. Видеозапис от 25 февруари, 2022 година и призивът на Володимир Зеленски към Владимир Путин незабавно да се срещнат за мирни преговори, за да бъде спряно избиването на хора. Тогава Путин не обели и дума – сега негови европейски проксита като унгарския премиер Виктор Орбан продължават с пропаганда и реторика как Украйна е "територия" и зона на конфликт между Русия и НАТО, която никога няма да влезе в НАТО. Орбан за пореден път повтори познати опорни точки пред Telex.hu:

‼️ A little reminder for those who believe Russian propaganda: Zelensky had already offered Putin a seat at the negotiating table



For example, on February 25, 2022 — the day after the war began.



"I want to address the President of the Russian Federation once again. Battles are… pic.twitter.com/W3kicnza0x — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2025

Ресурси от и за Украйна

Що се отнася до редкоземните минерали, Украйна вече има ново предложение към САЩ – сделка за 100 млрд. долара, а не за 500 млрд. долара. Това съобщава украинската медия NV (New Voice). 100 млрд. долара е сумата, която украинският президент Володимир Зеленски посочва, че САЩ са дали като помощ за Украйна дотук. Форматът – създаване на специален фонд, в който да отиват приходи от продажба на редкоземни минерали, петрол и газ от Украйна, а чрез фонда да се изплати вече оказана американска военна и финансово-икономическа помощ, както и да се набира нова. Киев сега ще предложи във фонда да влизат приходи от оборот на търговията през украински пристанища и ще иска и следващата седмица да има лична среща между Зеленски и Тръмп в САЩ, за да бъде обсъдена бъдещата сделка – за момента американците искат те да управляват изцяло фонда и да казват какво да се прави с парите в него (инвестиции, плащания). NV уточнява, че е имало спорове между Зеленски и ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов, но в крайна сметка визията на Зеленски е, че трябва да има сделка със САЩ при определена изгодна за Украйна рамка: Вече не 50%, а 100% от редкоземните минерали: Новото предложение на Тръмп е още по-сурово?

"Очевидно политиците преговарят по формулата "по-добре да търгуваме, отколкото да воюваме", което е малко по-различно от високите цели на СВО (специалната военна операция – гнусното име, което режимът на Владимир Путин налага за описание на войната в Украйна), декларирани преди три години“ - това написа руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ в сутрешната си сводка, докато обяснява как тези разговори не оказват сериозно влияние на военните действия засега и проракува как "проектът Украйна приключва и основният спонсор иска да спечели от него", обаче "Европа, която сама се превърна в колективно заблудена Украйна, се готви за война", защото освен 20 млрд. евро военна помощ НАТО планирало да разшири два тръбопровода от Германия за Чехия и Полша, по които ще се доставя гориво за натовски военни части.

Междувременно, полският министър на информационните технологии Кшищоф Гавковски обяви в официалния си профил в социалната мрежа "Х", че Полша е предплатила на Илон Мъск за това Украйна да ползва Starlink, като е купила и терминали за Украйна. "Не мога да си представя някой да скъса търговски договор, по който Полша е страна", пише министърът. Няма заплаха за спиране на Starlink за Украйна – украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, коментира темата, като пише какво казал Илон Мъск, но и отбелязва, че Мъск не е заявил, че това няма да се промени в бъдеще: Мъск отрича да изнудва Киев със Starlink

Polska kupiła Starlinki, które przekazała Ukrainie. Płacimy i dalej będziemy płacić abonament za internet satelitarny dla Ukrainy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może zdecydować się na zerwanie umowy biznesowej za usługę komercyjną, której stroną jest Polska. — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) February 22, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има по-сериозно увеличение на интензивността на боевете в Украйна, но като цяло тя остава много далеч от най-тежките дни в пълномащабната война, регистрирани досега. На дневна база украинците регистрират 22 руски пехотни атаки повече – общо 112 бойни сблъсъка на 22 февруари по официални украински данни. Пак обаче има рязко увеличение на използваните от руснаците умни авиационни бомби (КАБ) – 135 за денонощието т.е. 43 повече на дневна база, като 28 от бомбите са използвани на руска територия, в Курска област. Леко увеличение има и в обема на руския артилерийски обстрел – 5300 изстреляни от руснаците снаряда т.е. с 300 повече. Руската армия е използвала и 2785 FPV дрона-камикадзе т.е. има спад с около 300 на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 34 спрени руски пехотни атаки там. В съседното от юг Новопавловско направление е имало 8 руски пехотни атаки, там основна цел вече е село Константинопол. По 13 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление и в Курска област, както и в Лиманското направление. Навсякъде другаде руската военна активност е по-ниска, в рамките на едноцифрен брой пехотни атаки.

Покровськ(Донеччина) під ударами російських авіабомб

виродки стирають з лиця землі ще одне місто на своєму шляху pic.twitter.com/8ap9Pivv2e — Мисливець за зорями (@small10space) February 21, 2025

Руїни вщент знищеного росіянами міста Торецьк(Бахмутський район, Донеччина) в об'єктиві дрону операторів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" pic.twitter.com/jew1pXQLT5 — Мисливець за зорями (@small10space) February 21, 2025

Западно от Курахово устоял няколко седмици джоб от украински защитни позиции вече е елиминиран. Става въпрос за линията Дачно – Улакли, като в този район на северозапад и югозапад бяха още Зеленовка и Андреевка. В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) дава оценка, че най-вероятно вече всички руски военни сили в този участък на фронта се бият с цел овладяване на последната защитна точка, а именнно – село Константинопол. Има прехвърляне на руски военни части от Осма общовойскова армия от Курахово към Торецк, което е допълнителен косвен признак, че руската армия изравнява фронта в Новопавловското направление, за да подготви допълнително почвата за бъдеща операция срещу Покровск.

Същевременно ISW предупреждава, че руснаците опитват да напреднат от Велика Новоселка на север и да влязат в административните граници на Днепропетровска област. Новоочеретувато е в руски ръце, т.е. премината е и река Мокра Яла на северозапад от Велика Новоселка. Има руски атаки и на запад, в района на Новоселка.

За Курска област "Два майора" на практика си признава какви глупости наговори Путин за влезли в Украйна руски морски пехотници: "Навлизането на части на руската армия южно от Свердликово в Сумска област стана голяма медийна новина, но няма смисъл да се говори за прорязване на отбраната на противника: това е тактически успех на нашите войски, който даде на украинската публика храна за размисъл относно целесъобразността на курската авантюра на Зеленски". С други думи, потвърждение на пропаганден руски език, че въпросната руска щурмова група е стигнала до края на земния си път: Путин с нови провокации: За руски морски пехотинци и за петрола от Казахстан

A Russian films a wrecked convoy near Sudzha, Kursk region, taken out by Ukrainian drones, complaining that their EW systems are useless. Ukrainian fiber-optic drones cut right through their jamming. Looks like another batch of "unmatched" technology just went up in smoke. pic.twitter.com/nc6ruFGo63 — WarTranslated (@wartranslated) February 22, 2025

Вчера, 22 февруари, украинският генщаб съобщи, че на 20 февруари е имало успешен удар с дронове срещу петролната помпена станция "Нововеличковска" в Краснодарския край. Тя обслужва петролопровода "Тихорецк – Новоросийск 2". Украинците обаче все още събират данни за размера на щетите. От местния руски оперативен щаб признаха за пожар.

According to Russian channels, Ukrainian UAVs knocked out power and halted operations at the Novovelichkovskaya oil pumping station in Russia’s Krasnodar region. The strike on Feb 20 disrupted a key hub for oil transport in Kuban, affecting supplies to the Afipsky and Ilsky… pic.twitter.com/6BFDYc9WZo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 22, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла рекордните 267 дрона клас "Шахед" (ударни и примамки) срещу цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 138 дрона, още 119 са приземени с електронно заглушаване, сочи сводката на украинските ВВС. Общо 10 дрона са успели да пробият украинската противовъздушна защита – има поражения в родния град на Зеленски Кривой рог, където е загинал човек, още трима са ранени, поразени са 60 квадратни метра гражданска инфраструктура:

В Киев, в три квартала на украинската столица, е имало пожари – Голосеевски, Дарницки и Печорски райони:

В град Запорожие са уцелени двуетажна жилищна сграда и камион. Ранена е 53-годишна жена, за гасене на пожара са ангажирани 23 пожарникари и 5 пожарни: