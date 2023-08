Туристка отмъкна вода от Фонтана ди Треви (ВИДЕО)

Охраната я ескортира пред смаяните погледи на туристите, предава още медията.

Изданието не съобщава националността на жената, нито какви са били последствията за действията й. ОЩЕ: Кои са едни от най-красивите градове в света?

Aloof tourist trespasses to fill her water bottle in the Trevi Fountain. pic.twitter.com/tJfG40vbYA