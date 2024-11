Убийствени лихви по ипотеки: За 20 години руснаците плащат на банките деветкратна цена на апартамента

Максималното ниво на ипотечните лихви в големите руски банки достигна 43%. Тези данни дава изданието RBC, като е изчислило пълната цена на кредита - сумата от всички разходи, които кредитополучателят трябва да направи по ипотеката, която включва както редовни, така и периодични плащания.

Руската Sovcombank предлага ипотечни лихви за руснаци на ниво от 43,2%. Големите банки VTB (37.1 %) и Sberbank (31.3 %) също предлагат високи лихвени проценти.

При текущата пазарна ипотечна ставка от 43% за апартамент на стойност 12 милиона рубли или 123 500 долара за 20 години руснаците ще надплатят 94,6 милиона рубли, което възлиза на 973 000 долара. Оказва се, че можете да вземете почти 9 апартамента без ипотека за една и съща сума.

В края на октомври Руската централна банка повиши основната лихва по ипотечните кредити до 21%. Nexta публикува и примерна снимка за апартамент, който в момента се продава в Москва за 12 милиона рубли (123 500 долара). В описанието в обявата пише, че това е „добра цена“.

