Удар с дрон край Белгород подпали руска петролна база (СНИМКИ)

Потвърждение има и от ръководителя на региона Вячеслав Гладков. "Извънредна ситуация в градския район Губкин. След експлозията е регистриран пожар в инфраструктурен обект," пише той в своя канал в "Телеграм". По думите му - никой не е пострадал.

A UAV attacked the Gubkin oil depot in the village of Dolgoe in Belgorod Region



A fire started on the territory of the enterprise. One of the tanks is burning. According to preliminary data no one was injured. pic.twitter.com/vmKhqi0B0S