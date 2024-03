HIMARS в действие: Загинали руски военни след удар по команден център? (ВИДЕО и СНИМКИ)

За това съобщават редица украински източници, като твърдят, че по време на удара там е имало редица офицери, включително командирът на Първи батальон на полка. Все още няма и дума от страна на Русия за нападението, от което се появиха кадри.

Today at 16:00, the Russian command center of the 70th Guards Motorized Rifle Regiment was hit in occupied Zaporizhzia by HIMARS. It is reported that many officers gathered, including the commander. Waiting for Russian channels to start reporting on 200's and 300's. pic.twitter.com/BZhFHP773E

Атаката е станала в село Нове - в окупираната част на Запорожието - около 16 ч. киевско време на 4 март, понеделник. Селото се намира на линията Орехов-Токмак-Мелитопол.

70-и гвардейски полк наскоро е действал близо до Работино - там, докъдето стигна украинската армия при контраофанзивата си на юг през лятото и есента на 2023 г.

Междувременно се появиха кадри как френска управляема бомба AASM-250 HAMMER удря руска база в Козачи Лагери - в окупираната Херсонска област.

Саботьори пък взривиха мост в Самарска област на Русия. Според руските медии причината за експлозията е самоделно взривно устройство. Неизвестни лица са се опитали да взривят опората на моста над река Чапаевка, в резултат на което са нанесени щети на металната конструкция и бариерите, но бетонната колона не е повредена.

Украинското разузнаване твърди, че мостът е бил използван "за транспортиране на военни товари, по-специално инженерни боеприпаси".

Saboteurs blew up a bridge in the Samara region. It was used for transportation of ammunition.



According to Russian media, the cause of the explosion was an improvised explosive device. Unknown persons tried to detonate the support of the bridge over the Chapaevka River,… pic.twitter.com/exzhyUoSPs