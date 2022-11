Удар с дрон в пристанище на Новоросийск (ВИДЕО)

Кадри от случилото се вече излязоха в социалните мрежи. На тях се вижда огнено кълбо, което избухва в борда на кораб, който прилича на танкер.

Според твърденията, видеото е от пристанищния терминал Шесхарис. Но руската служба на BBC публикува информация от официален представител на "Транснефт", според която нямало такова нещо.

Новоросийск се намира на Черно море, Краснодарска област. Точно тази област е свързана с Крим чрез Кримския (Керченския) мост.

Припомняме, че от началото на ноември Украйна започна да събира дарения, за да формира първи в света флот от морски дронове. До този момент Украйна е купила общо 1438 дрона от всякакъв вид съгласно данни на платформата за дарения United24. Именно с помощта на морски дронове наскоро беше ударен Руският черноморски флот в Севастопол: Геолокализирани кадри: 3 дрона удрят успешно руски кораби в Севастопол

Russian media publish footage of a naval drone strike on the Sheskharis oil harbor in Novorossiysk pic.twitter.com/bPsT60ADqN