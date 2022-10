Геолокализирани кадри: 3 дрона удрят успешно руски кораби в Севастопол

В Twitter обществото GeoConfirmed прави ПОДРОБЕН РАЗБОР на случилото се на база налични кадри - видеа и снимки, като изследва всяка една от тях за потвърждение на точни координати. От разбора излиза, че 3 дрона са поразили целите си, като няма как да се каже какви точно са щетите.

1. Поразен ли е вторият най-голям кораб в Руския черноморски флот "Адмирал Макаров"? Геолокализирано видео от камера на атакуващ по вода дрон показва сблъсък на дрона с целта, която е "Адмирал Макаров". Какви точно са нанесените щети няма как да стане ясно, защото при удара камерата на дрона логично изключва предаването - вероятно става въпрос за дрон-камикадзе.

2. Поразен ли е миночистачът "Иван Голубец"? Да, това се потвърждава и от официално съобщение на руското военно министерство, с уточнение за "незначителни щети". Геолокализирано видео от камерата на атакуващ по вода дрон потвърждава, че има удар.

3. Поразен ли е още един руски кораб? Геолокализирано видео отново от камера на атакуващ по вода дрон показва как дронът прави почти 180 градусов завой, за удари кораб, след като първоначално кадрите показват, че машината влиза между закотвени в пристанището на Севастопол плавателни съдове.

Според изчисленията, 3 други дрона са плавали в залива на Севастопол и изглежда това е било за отвличане на вниманието. Геолокализирано видео показва как руски военен хеликоптер обстрелва идващи по вода дронове, като унищожава поне 2, но е много вероятно именно те да са от въпросните 3. Припомняме, че руското военно министерство официално съобщи за 7 автономни дрона, атакували цели по вода и твърди, че всичките били успешно унищожени. Отделно, според руската версия, имало още 9 дрона, извършили атаки по въздух.

But how many USVs were used?



Based on all the footage we estimate at least between 6 and 8.

- 3 Were used on ships

- 3 were roaming 'in daylight' in 'open' water.

- 2 were destroyed (Can't exclude those are the same as the roaming ones.)



29/ pic.twitter.com/vsPFtSQqtj