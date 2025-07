Ударни санкции срещу Русия: Тръмп постави условие на Сената, съюзник на Украйна може да блокира ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Двупартийният законопроект за санкциите срещу Русия набира скорост в Сената на САЩ и скоро може да бъде гласуван. Става въпрос за подкрепяния от над 80 сенатори проектозакон на републиканеца Линдзи Греъм и на демократа Ричард Блументал, който включва 500% мита за държави, купуващи руски петрол, газ, ядрена енергия и други продукти. Републиканските законодатели обаче се опитват да намерят баланс с президента Доналд Тръмп по този въпрос.

Още: 500% мита за руски петрол и газ: Тръмп е съгласен, твърди сенатор Греъм (ВИДЕО)

Ключови поддръжници на законопроекта изразиха оптимизъм, че пакетът има подкрепата на президента, а лидерът на мнозинството в горната камара (Сената) Джон Тюн заяви в сряда, че Сенатът може да разгледа закона преди ваканцията си през август. Предизвикателството в случая е лидерите на републиканците в камарата да не изпреварят Белия дом. Сенаторите от Републиканската партия предприеха стъпки, за да не изглежда така, че заглушават президента по въпроса, особено след като на моменти изглеждаше, че възгледите на Тръмп за Русия и Украйна се променят и развиват.

Тюн заяви, че сенаторите са в тесен контакт с Белия дом и колегите си от Камарата на представителите - т.е. долната камара на Конгреса. Целта е да има гласуване този месец - юли. Лидерът на мнозинството е посочил, че няма да придвижи законодателството без благословията на Доналд Тръмп, пише CNN. Във вторник президентът заяви пред репортери, че "разглежда" законопроекта, и отбеляза, че Сенатът евентуално ще го приеме "напълно по негов (на Тръмп, бел. ред.) избор".

Още: Ново потвърждение от САЩ за оръжията за Украйна, след като военният министър шокирал всички (ВИДЕО)

Според Politico Тръмп ще подкрепи законопроекта само ако последната дума за отмяната на санкциите принадлежи лично на него. Не Конгресът, не Държавният департамент - само той ще иска да има пълната власт, що се отнася до последната дума.

Снимка: Getty Images

Междувременно председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън от Републиканската партия също подкрепи законопроекта за санкции срещу Русия. "Путин не е показал желание да бъде разумен или да обсъди сериозно мирно решение. Смятам, че трябва да му изпратим послание - това е моето мнение", заяви Джонсън, който месеци наред блокираше големия оръжеен пакет на САЩ за Киев от 60,8 милиарда долара по времето на президента Джо Байдън и който е считан за протеже на Доналд Тръмп (цитиран от The Hill).

Още: "Той е много мил, но постоянно ни залива с глупости": Тръмп с нов коментар за Путин (ВИДЕО)

ЕС се бави: неочаквана страна може да блокира новия пакет санкции

Европейският съюз обаче се бави с 18-ия пакет санкции, след като френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че заедно със САЩ блокът ще удари Москва с нови наказателни мерки, и то с "най-тежките" досега през войната. Причината за забавянето е, че Словакия - под ръководството на не толкова вражески настроения към руснаците премиер Роберт Фицо - е блокирала новия пакет, който трябваше да мине през предварително гласуване от посланиците на страните членки в ЕС.

Euronews съобщава, че позицията на Братислава е свързана с предложението на Европейската комисия за постепенно спиране на всички видове руски изкопаеми горива до края на 2027 г. Страната иска гаранции. Посланиците пак ще разгледат пакета на 11 юли - с надеждата Съветът по външни работи на ЕС да може да го гласува окончателно на 15 юли, предава "Европейска правда".

Slovakia has once again blocked the adoption of the EU's 18th sanctions package against Russia



Euronews reports that Slovakia's position is related to the European Commission's proposal to gradually phase out all types of Russian fossil fuels by the end of 2027.



Meanwhile,… pic.twitter.com/MBJUhUI6tq — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2025

Още: Пълно спиране на руския петрол и газ в ЕС: Фицо, изглежда, е получил еврогаранции

Междувременно Естония заплаши да блокира приемането на 18-ия пакет от санкции, тъй като го смята за твърде "мек". Талин може да наложи вето, ако мерките не включват намаляване на тавана на цените на руския петрол. Естония, която е един от най-силните поддръжници на Украйна, има "много силна позиция" по въпроса, заяви външният министър Маргус Цакхна, цитиран от местната медия Err.ee. Той настоява мерките да се запазят в първоначалния вариант, предложен от ЕК, с намаляване на тавана на цената за руския петрол от 60 на 45 долара за барел. Според него всяко "извиване" на пакета е против интересите на Талин, а в Г-7 дори се чували "сигнали" за още по-нисък таван.

Путин "игнорира" Тръмп

Кремъл открито пренебрегва призивите на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, защото диктаторът Владимир Путин вярва в способността на руската армия да пробие фронта и окончателно да разкъса Украйна, смята The New York Times. Според два източника, близки до Кремъл, руският лидер смята, че предимството на Москва на бойното поле нараства и че отбраната на Украйна може да се срине през следващите месеци. Те съобщават още, че Путин смята, че е невъзможно да се сложи край на сраженията сега, освен ако Украйна не се съгласи на значителни отстъпки.

"Той няма да пожертва целите си в Украйна в името на подобряване на отношенията с Тръмп", съгласява се Татяна Станоева - старши сътрудник в Центъра „Карнеги“ за Русия и Евразия.

Още: "Казах на Путин и Си - ще бомбардирам Москва и Пекин“: CNN пусна изтекъл запис на Тръмп (ВИДЕО)

Според източниците Путин е бил готов търпението на Тръмп да се изчерпи. Според тях той е осъзнавал, че президентът на САЩ в крайна сметка може да наложи нови санкции след шестмесечната пауза, която президентството му е дало на руснаците. Но също така е вярно, че новите американски санкции досега се ограничаваха до реторика и не се говореше за увеличаване на американската военна подкрепа за Украйна.

В друг свой материал NYT пише, че според оценки на военни анализатори до есента на 2025 г. Русия ще бъде в състояние редовно да изстрелва над 1000 дрона във всеки свой "пакет" от удари по Украйна. Това е отражение на неотдавнашното предупреждение на командира на украинските сили за безпилотни системи майор Роберт Бровди, че Москва може да увеличи броя на пакетите си от удари до над 1000 безпилотни летателни апарата тип "Шахед" на ден. Украинският експерт по електронна и радиовойна Сергей „Флаш“ Бескрестнов изчисли на 20 юни, че Русия е увеличила производството на "Шахед" седем пъти, и прогнозира, че руските ударни пакети скоро може да включват до 800 такива дронове - прогноза, която съответства на руските удари от 8-9 юли: Над 740 руски дрона и ракети едновременно: Украйна свали почти всичко, но "Кинжал" - не (ВИДЕО).

"Украйна поиска Patriot. Ще разгледам искането. Но те са много скъпи", каза междувременно Тръмп, като на практика избегна ясен отговор на въпроса дали ще предостави на Киев нови системи за противовъздушна отбрана и ракети прехващачи за тях, ключови за украинската защита: Тръмп обмисля изпращането на още ракети за ПВО системите Patriot.

“Ukraine requested Patriots. I’ll consider it. But they’re very expensive,” Trump said, effectively dodging a clear answer on whether he will provide Ukraine with these air defense systems. pic.twitter.com/f7qP5vU4JH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 9, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски пък се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана. Президентът на Украйна благодари на папата за срещата, гостоприемството и подкрепата. Той отбеляза, че е обсъдил с него въпроса за връщането на децата, които са били отвлечени и отведени в Русия. Зеленски също така заяви, че Украйна разчита на ролята на Ватикана и на папата за улесняване на диалога на най-високо равнище за прекратяване на войната. Папа Лъв XIV за пореден път предложи да организира преговорите между Киев и Москва във Ватикана. По-рано Русия отхвърли това предложение, като външният министър Сергей Лавров заяви, че е неприемливо две православни държави да водят преговори във Ватикана.

Zelensky met with Pope Leo XIV at Castel Gandolfo — the summer residence of the pontiff near Rome



The President of Ukraine thanked the Pope for the meeting, hospitality, and support. He noted that he discussed with the pontiff the issue of returning children who were abducted… pic.twitter.com/pX9JdBy6IL — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2025

Зеленски се срещна и със специалния пратеник на Тръмп за Русия и Украйна - Кийт Келог. Международните партньори трябва да помогнат на Украйна да се възстанови, като разработят за нея план "Маршал", заяви Келог, цитиран от "Укринформ". В тази връзка той даде за пример начина, по който САЩ са въвели план "Маршал" за Европа след Втората световна война - инициатива за безвъзмездна помощ от милиарди долари за възстановяване на европейската икономика тогава.

The meeting between President Zelensky and Kellogg, the special envoy, has occurred. pic.twitter.com/uKnnLSHtL4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 9, 2025

Още: Зеленски отново на аудиенция при папата (СНИМКИ)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 9 юли е имало 201 бойни сблъсъка, което е с 18 повече от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 122 управляеми авиационни бомби (КАБ), със 17 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 12 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5120 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 780 надолу. Руската армия е използвала 4037 FPV дрона "камикадзе", което е с цели около 1900 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо е в Покровското направление, където украинците твърдят, че са отблъснали 61 руски пехотни атаки за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са отбити още 29, като повече нападения на силите на Путин е имало само в Лиманското направление – 30. В Курска област на Русия и Сумска област на Украйна са се състояли 14 сражения, а в Харковското направление – 13. Впечатление правят и деветте атаки на руснаците в Приднепровското направление.

Още: Тръмп се лигави за Украйна, но може и да готви неприятна изненада за Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Геолокализирани кадри, публикувани на 9 юли, показват как руските сили издигат знаме в Товсте (Толстой), по границата на Донецка с Днепропетровска област в Новопавловското направление. Това показва, че наскоро са завзели селището. Руското министерство на отбраната съобщи, че селото е паднало в техни ръце.

Западно и югозападно от Вилно Поле също има потвърден руски напредък - става въпрос за района, намиращ се северозападно от Велика Новоселка, пак близо до границата на Донецка област с Днепропетровска, но и със Запорожка област. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) цитира и руски напредък в Торецкото направление - южно от Телиповка, което е югозападно от град Торецк. В този сектор има и украински успехи - ВСУ са си върнали позиции северозападно и западно от Яблуновка, което е западно от Торецк и южно от една от най-важните за руснаците цели в това направление - Константиновка.

"През последните седмици от схемите на противника стана ясно, че руските въоръжени сили подготвят бъдеща атака на Константиновка от фланговете", пише междувременно руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". С тежки боеве руските въоръжени сили пробиват откъм Часов Яр, откъм Торецк, а също и откъм Яблуновка, твърди той. "Когато стане възможно да се доближат до водохранилището Клебан-Бик, фронтовата линия ще се приближи още повече до града от юг, започвайки агломерацията Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск".

Война на дронове и ракети

В ранните часове на 10 юли руските сили поразиха за пореден път Киев, като след въздушната им атака има две жертви и поне 16 ранени цивилни. Общо руснаците са атакували Украйна с 397 дрона, 8 балистични ракети „Искандер-М“, 6 крилати ракети Х-101 и 4 зенитни ракети С-300. Това са 415 въздушни цели. От тях Украйна е свалила 382, съобщават украинските ВВС – т.е. 33 дрона и ракети са успели да „пробият“ противовъздушната отбрана.

Още: Нова руска въздушна атака: Убити и ранени в Киев. САЩ възобновиха доставките на оръжие за Украйна (ВИДЕО)

Свалените с ПВО дронове „Шахед“ са 164, като още 204 дрона и ракети са обезвредени с електронно заглушаване. Осемте балистични ракети „Искандер-М“ също са свалени с помощта на противовъздушната отбрана, както и всички 6 крилати ракети Х-101, гласи сводката.

Зеленски заяви, че основна цел на атаката е Киев и регионът около столицата, но са били засегнати също Черниговска, Сумска, Полтавска, Кировоградска и Харковска област. Той изказа съболезнования на близките на загиналите.

Руското военно министерство съобщи, че през нощта ПВО е свалила 14 украински дрона – 8 над Черно море, по два над Белгородска област и незаконно анексирания Крим, по един над областите Пенза и Курск. От 7 до 7:30 ч. московско време днес пък са били свалени още три дрона над Белгородска област. Местните власти съобщават за един убит и един ранен човек в Шебекино, край град Белгород.

Още: Литва и Финландия планират да произвеждат забранено доскоро оръжие за Украйна и за себе си

Голям пожар пък избухна в IK-1 в Соликамск, Пермския край на Русия. На 10 юли в Главното управление на Федералната служба за изпълнение на наказанията на Русия за Пермския край е получена информация, че в дъскорезницата на територията на Поправителна колония № 1 е избухнал пожар. "Ведомствената противопожарна служба на институцията и Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Пермския край незабавно са пристигнали на мястото на инцидента; в потушаването на пожара са участвали общо 42 души и 13 единици техника", се казва в изявление на ведомството. Няма пострадали сред персонала или осъдените, не се налага евакуация на осъдените, пожарът е локализиран, допълват от ведомството. На същия адрес като IK-1 в Соликамск се намира колонията със специален режим за осъдени на доживотен затвор IK-2 „Белият лебед“, пише опозиционният руски Telegram канал ASTRA.

Още: Украйна арестува двама китайски граждани за шпионаж и опит за изнасяне на секретни документи