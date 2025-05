Ужас в Англия! Кола се вряза във фенове на Ливърпул, празнуващи титлата (СНИМКИ+ВИДЕО)

В понеделник, 26 май, автомобил се "сблъска" с тълпа привърженици на Ливърпул по време на парада за трофея на Висшата лига, съобщават английските медии. Отборът беше коронясан за шампион в края на април, но трябваше да изчака до последния мач за сезона в неделя, за да получат физически трофея. В понеделник те организираха парада на трофеите и тръгнаха малко след 14:00 ч. местно време, като начело на автобуса бяха Ван Дайк и Салах.

Car hits pedestrians in Liverpool during Premier League parade https://t.co/61Gsxcy3Nj — Warrington Guardian (@warringtonnews) May 26, 2025

Хиляди хора от цялата страна се стекоха на площада, но празненството беше помрачено, след като малко след 18:00 ч. беше забелязан автомобил, който се сблъска с минувачи. Видеоклипове в интернет показаха как полицията е присъствала на инцидента. Все още не е известно дали някой е пострадал, но от видеата в интернет не остава съмнение, че има блъснати и прегазени хора.

BREAKING NEWS



Car drives into a crowd of fans celebrating the Liverpool F.C. #LiverpoolFC #liverpool — FlashDaily (@FlashDailyn) May 26, 2025

От различни видеа в социалните мрежи се вижда как в един момент автомобилът, който прегазва много хора, е спрян, а хората опитват да се саморазправят с водача, като дори се твърди, че са изкъртили вратите на колата. Според свидетели под гумите на автомобила имало заседнали хора, които били влачени.

Според различни данни има ранени няколко десетки души, но не се съобщава за загинали. Според информации в английските медии мъжът в автомобила е на 53 години и е британец.

ADMIN POST.



Reports coming in of a suspected terror attack in Liverpool.



A car was driven into crowds celebrating their Premier League win, when the vehicle struck people on Dale street in the city.



Situation unfolding. pic.twitter.com/yZUGDxUDg6 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025

Подробности от полицията

В изявление на полицията, публикувано малко след инцидента, се казва: "В момента се занимаваме със съобщения за пътнотранспортно произшествие в центъра на Ливърпул. Автомобилът е спрял на мястото на инцидента и е задържан един мъж. Службите за спешна помощ в момента са на мястото на инцидента. Ще предоставим повече информация, когато я получим", съобщават от полицията, цитирани от "Daily Mail".

Pro Palestine terrorist drives his car into Liverpool fans. pic.twitter.com/Nvndzt52C7 — UKresistance2024 (@UKresistance24) May 26, 2025

Видеоклипове, които се появиха в социалните медии, показват притеснени фенове на събитието, докато полицията се опитва да овладее ситуацията. Говорител на градския съвет на Ливърпул заяви: "В момента поддържаме връзка с полицията на Мърсисайд във връзка с инцидент на улица "Уотър" в центъра на града.

Driver of the car at the Liverpool parade. Hope the cunt rots pic.twitter.com/cT27gmtcJ2 — scott robo (@whistondiscount) May 26, 2025

В момента оценяваме ситуацията и работим с други служители на службите за спешна помощ. Нашият приоритет е да гарантираме, че хората ще получат необходимата им медицинска помощ възможно най-бързо".

🚨BREAKING: A car has just rammed into a crowd of Liverpool fans celebrating their Premier League win



Multiple injuries reported. pic.twitter.com/20h7MHNtTy — Inevitable West (@Inevitablewest) May 26, 2025

Радостта е помрачена

Инцидентът помрачи деня, в който привържениците на Ливърпул трябваше да празнуват, след като клубът им спечели историческа 20-а титла. Парадът премина по 10-километров маршрут. Той започна от Allerton Maze и се насочи на север по Queens Drive по маршрут, подобен на този, използван през 2019 г., когато "червените" спечелиха последната си титла в лигата.

Снимка: Getty Images

Във връзка със събитието бяха затворени редица пътища, като Градският съвет на Ливърпул настоятелно препоръча на хората да не шофират. Автобусът на Ливърпул за парада беше облицован с думата "шампиони", като беше включено и изображение на трофея от Висшата лига и думата "отново наша".