Ужасяващо: Десетки загинаха при руски обстрел в Харковска област (ВИДЕО и СНИМКИ)

Най-малко 49 души са загинали при руски ракетен удар по Харковска област на 5 октомври, съобщи прокуратурата на Украйна. Към момента е ясно, че 7 други са ранени.

Всичко се е случило около 1:25 ч. местно време. Ръководителят на Харковската администрация заяви, че руската армия е обстрелвала сграда на магазин и кафене в село Гроза, където е имало много цивилни.

⚡️ Death toll in shelling of #Hroza village in #Kharkiv region rises to 49, wounded - to 7, - Prosecutor General's Office of Ukraine. pic.twitter.com/7TMulek5LK — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2023

Дете сред жертвите

Според информацията на областната администрация сред жертвите на нападението има и 6-годишно момиче. Момче и момиче има и сред пострадалите.

В социалните мрежи се появиха множество снимки и видеа от ужасяващото руско зверство. Възможно е да има още хора под отломките, след като изпод руините са били извадени 56 души. Спасителните операции на място продължават.

As of now, 49 people have died.



Terrorism, no other words can describe these deeds. pic.twitter.com/QKrDD70WS2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2023

Вътрешният министър Игор Клименко даде повече разяснения за мястото на удара: "Беше магазин, в съседство с кафене. В магазина имаше местни жители. В кафенето, където се проведе панихида за местен гражданин, също имаше жители. Общо на тази територия имаше около 60 души. Загинаха 49 души, сред които и 6-годишно момиченце".

Гроза е малко село в Североизточна Украйна, което се намира на около 30 км западно от Купянск. Населението му е около 500 души, пише Kyiv Independent.

От средата на юли Русия концентрира силите си около Купянск в Харковска област, опитвайки се да си върне позициите, загубени по време на изненадващата украинска контраофанзива миналата есен. Градът беше окупиран от руските сили от 27 февруари до 10 септември 2022 г.

Реакцията на Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира трагедията в "Телеграм", като я нарече "напълно умишлен терористичен акт".

"Руският терор трябва да бъде спрян. Всички, които помагат на Русия да заобиколи санкциите, са престъпници. Всеки, който все още подкрепя Русия, подкрепя злото", заяви Зеленски.

"Русия се нуждае от тази и други подобни терористични атаки само за едно нещо - за да превърне геноцидната си агресия в нова норма за целия свят", допълни той.

Руският удар по Гроза, изглежда, е най-смъртоносната единична атака срещу граждански обект в Украйна през тази година, като броят на загиналите вече задмина този на жертвите при ракетното нападение по жилищна сграда в Днипро на 14 януари.