Руснаците с нов обстрел по болница в Украйна - има ранени (ВИДЕО и СНИМКИ)

Олександър Прокудин, началникът на военната администрация на Херсонска област, написа във Facebook, че друг етаж е частично разрушен. При руските удари са повредени и автомобили на службите за спешна помощ.

The Russians hit a hospital in the town of Berislav in the Kherson region. pic.twitter.com/c0sudyra3a