Украинци с гумена лодка се опитаха да спрат яхтата на Роман Абрамович (ВИДЕО)

След намесата на местната полиция страстите са били успокоени. За щастие никой не е пострадал.

Припомняме, че Абрамович е в черния списък на Евросъюза заради войната в Украйна. Суперяхтата, с която той се придвижда в момента, внимателно заобикаляйки страните членки на ЕС, е с дължина 140 м.

In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich's yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich's yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx