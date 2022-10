Украинците бият все по-силно руснаците в Херсонска област, Путин с нови проблеми

Malaya Aleksandrivka in the #Kherson region was liberated from the occupiers by a subdivision of one of the brigades of the Airborne Assault Troops of the #AFU . pic.twitter.com/LbSzzft8hM

The Ukrainian Armed Forces return the #Ukrainian flag to its rightful place in the liberated Arkhanhel's'ke, #Kherson region. pic.twitter.com/AJXn1Y6ZOR — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2022

В Херсонска област украинската армия успя да прекъсне с артилерийски удари т.нар. фериботни линии по река Днепър, като е унищожила и руски ракетен комплекс С-300 при град Токмак. Освен това са поразени руски позиции, от които руските части са стреляли по цели в Запорожка област. Геолокализирани кадри потвърждават и къде украинските военни печелят – Велика Олександривка, Новопретровка, Старосело т.е. все населени места в северозападната част на Херсонска област. Освен това руски източници (ТУК и ТУК) потвърждават, че украинската армия е превзела половината от Дудчани – ключова точка за контрол на магистрала Т0403, от която да се направи плацдарм за атака на Берислав и Нова Каховка. 35-та бригада на ВМС на украинската армия е освободила и Давидов Брид – за населеното място вече много седмици наред се водеше битка. А новината, че отново има украински удар по Антоновския мост вече не учудва.

🗺️Situation in the northern part of #Kherson Oblast, Oct 04 13:30

- UA liberated Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudchany

- UA continue to push south towards Nova Kakhovka, RU unable to stop the advance atm#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/EEcCmHcCYg — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) October 4, 2022

Events move fast. Seems full🇷🇺collapse not just on N + NE Kherson fronts. Davydiv Brid too.

'Glory to Ukraine! Glory to the marines! Today 04/10/22, Davydiv Brid has been liberated from orcs by 35th Marines Brigade. ... (who are) setting🇺🇦flag over Davydiv Brid'. h/t @vmanulik. pic.twitter.com/erJGJVKhWp — Dan (@Danspiun) October 4, 2022

В Харковска област украинската армия настъпва към Сватово, като са освободени Богославка и Боривска Андреевка. Двете населени места са на левия бряг на река Оскил и превземането им лишава руските части от възможността ефективно да използват реката като естествена защита. Украинците вече се подготвят и за атака на магистрала R66 (Сватово – Кремена), която е критична логистична линия за руската армия в Луганска област. Случилото се вече е описвано от един от популярните проруски канали в Телеграм като стратегическа промяна – фронтът в тази част на Украйна вече е лугански, а не харковски. Говорим за Луганско направление, не Харковско, е заключението. Показателно е и как лидерът на т.нар. Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин вече открито говори пред "Интерфакс", че линията на защита е Кремена, макар бодряшки да настоява, че "ще си върнем Лиман".

Locals greet our Warriors in liberated Bohuslavka, Kharkiv region.



It is so touching. These people survived in occupation for six months. Now they are free. pic.twitter.com/tzZaH7I8NX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 4, 2022

В Донецка област украинската армия за пореден ден не позволява решително руско настъпление към Бахмут. Отблъснати са атаки Спирно, Зайцево, Бахмутска област, Новомихайловка и дори Вухледар, който е близо до град Донецк. Руснаците вече се опасяват, че украинците може да направят мащабна контраатака и в източната част на Донецка област, както и в западната част на Запорожието. Проруски източник показа видео с удари с дронове по военн колона във Вухледар, за която твърди, че е украинска т.е. данни за подготовка на украинците за офанзива.

Иначе, в Киевска област е имало руска атака с дронове-камикадзе. Ударена е инфраструктура в Била Церква, пострадал е и поне един човек. Тази нощ украинците съобщават, че са унищожили 5 ирански дрона "Шахид-136".

Частичната мобилизация в Русия в краткосрочен план помага на Украйна

Интересно заключение в доклада на ISW гласи, че украинската контраофанзива е по-бърза от възможностите на Русия да разположи ефективно нови войници на фронта. А за руския президент Владиир Путин има още един проблем за решаване – явните дрязги и караници между т.нар. силоваци (Евгений Пригожин и Рамзан Кадиров с техните "частни" армии "Вагнер" и "Ахмат", които са ключови сили в битката за Бахмут), руските военни блогъри и руските ветерани. Силоваците и военните кореспонденти влязоха в открити спорове заради генерал Лапин, който Кадиров публично унижи. Бившият министър на отбраната на ДНР Игор Гиркин (Стрелков), който е основен обвиняем за свалянето на полет MH17 и смъртта на стотици хора, е пръв защитник на Лапин и определя действията на Кадиров като "борба за власт". Допреди случая с генерал Лапин и загубата на Лиман руските военни блогъри говореха най-често с възхвала за водените от Кадиров и Пригожин военни.

Отделно, вече сред обществото на руските военни блогъри има разцепления. Вече е повдигнат въпросът кой всъщност има компетенцията и експертизата да коментира какво се случва на фронта в Украйна т.е. кой може да се нарича военен блогър (кореспондент) – ПРИМЕР ТУК!

Същевременно руските ветерани са явно недоволни от начина на извършване на т.нар. частична мобилизация. Бившият командир на Южния военен окръг на Руската федерация Андрей Гурульов изрично подчерта, че руското военно командване трябва да признае, че не може да набере 300 000 резервисти и да намали изискванията, за да успее. Невъзможността на сегашното военно командване в Русия да свърши работата се вижда и от факта, че изглежда руски ветерани т.е. вече пенсионирани военни влизат в обучението на набираните резервисти – такъв пример има от Сахалин.

Руснаците бият тревога: Украинската армия уверено гледа към Луганска област