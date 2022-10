Украинците гръмнаха десетки цистерни с бензин в Донецк с любезното съдействие на руски кореспондент (ВИДЕО)

Става въпрос за Борис Максудов от Россия-24, който е заснел репортаж от мястото на събитието сутринта след експлозиите. Така Въоръжените сили на Украйна са набелязали сниманите цистерни, коригирали са огъня и са довършили остатъка от горивните резервоари.

Russia-24 correspondent Boris Maksudov filmed a report after the nighttime explosions in Shakhtarsk and showed the location, after which the Armed Forces of Ukraine corrected the fire and finished off the remaining fuel tanks. pic.twitter.com/ELeFaFioAB

Съобщава се, че след директен удар с HIMARS по депото са изгорели около 12 цистерни от влакова композиция.

We express our gratitude to the Russia 24 TV channel



The same journalist who showed us in the morning in Shakhtarsk that not all tanks were destroyed during the night😅 pic.twitter.com/qo7bD5okQy