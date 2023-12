Украинците сигнализират за руска евакуация от Нова Каховка, в Москва гори голям завод (ВИДЕО)

Според съобщението, евакуацията ще се проведе на 13 декември, като желаещите се събират при болницата на Нова Каховка. "Ще бъдат отведени на "безопасна територия", добавя Клан, като уточнява, че не е ясно какво значи това нито къде всъщност ще бъдат заведени евакуираните.

Припомняме, че украинската армия установи предмостие на река Днепър в Кринки - селце на 30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от Днепър. Там жестоките битки продължават:

An unsuccesful Russian attack on positions of Ukrainian Marines from the 35th Brigade on the left bank of the Kherson region. pic.twitter.com/oNOoES7wMH