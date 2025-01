Тръмп към Путин за Украйна: По лесния или по трудния начин? Руският вой кънти (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Можем да го направим по лесния начин или по трудния начин – и лесният начин винаги е по-добър. Време е да направите сделка". Това публично послание на американския президент Доналд Тръмп към руския диктатор Владимир Путин – за спиране на "тази нелепа война", предизвика сериозни гърчове сред по-известните руски пропагандисти. За да не променят случайно първоначалните си изблици, представяме мислите им "запечатани" от естонския блогър WarTranslated. А основната мисъл е една – мандатът на Джо Байдън като президент на САЩ Путинова Русия ще си го спомня с носталгия.

Още: Тръмп към Русия: Спрете тази нелепа война, ще става само по-зле

Заключението за носталгията е на Александър (Саша) Коц – военният кореспондент на "Комсомолская правда". "Както казах, по-добре е да се подготвите за най-лошото. Запомнете този туит", коментира Коц в собствения си канал в Телеграм. Още по-забавно е как Коц коментира поздравленията на Тръмп към може би най-великия руски хокеист Александър Овечкин, който изкова своята хокейна легенда в най-силното първенство в света – това на САЩ и Канада. Коц изведнъж се сеща, че Тръмп е "Кралят на лъжците" и то на база установени факти от "Фактчек" и база данни на The Washington Post, че новият-стар американски президент изрекъл 29 508 неверни или подвеждащи твърдения. "Какво стана с "Кралят на лъжците", който за 24 часа като президент успя да скалъпи история за милион избити руснаци в СВО (бел. ред. - специалната военна операция т.е. името, налагано от режима на Путин на войната в Украйна) и да припише несъществуващо изявление на Путин? Може ли понякога наистина да се вярва на Тръмп, който сега говори от висока трибуна? Когато трибуната е за хокей", констатира Коц.

Russian propagandists react to Trump's ultimatum: "We will soon look back on Biden's term with nostalgia, as if it were a thaw." pic.twitter.com/CpOVfVms9C — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 22, 2025

Но не е само Коц. Неговият колега Александър Сладков бие камбаната в същия стил (Сладков е военният кореспондент на "Известия"): "Тръмп ни заплаши 2 пъти за 24 часа. Без илюзии. Капиталист, който не го е грижа за другите държави. Нищо, Русия е като КАМАЗ – колкото повече товариш, толкова по-добре върви. (...) О, Тръмп – просто сладур". А в най-крайните руски военнопропагандни канали директно говорят как предложеното от Тръмп не удовлетворява никого (макар че президентът на САЩ още не е очертал конкретни предложения как да спре войната) и Украйна да се готви за пълно унищожение на мъжете си, а Русия – за дълга война.

Today's rather sharp statement from Trump has been interpreted by Russian radicals not only as an ultimatum but also as a direct insult. They are convinced that their patron Putin would never agree to any concessions, which in their eyes means Trump is deliberately sabotaging the… pic.twitter.com/1ZfJy5ZBP0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 22, 2025

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание как руският диктатор Владимир Путин продължава да опитва да рисува ореол на несъкрушимост на руската икономика. Путин обяви, че руският бюджетен дефицит бил само 1,7% от БВП т.е. управляем, че през 2024 година имало 26% увеличение на приходите в бюджета, които не идват от петрол и газ – до 25,6 трилиона рубли (около 258 млн. долара) и военните пенсии плюс осигуровките са вдигнати с 9,5%. Руското финансово министерство посочи, че през декември 2024 година приходите са рекордните 4 трилиона рубли – 28% ръст спрямо декември, 2023 година. Обаче то забрави да обърне внимание колко се харчи за войната в Украйна, колко е инфлацията в страната (официално над 2 пъти спрямо целта от 4%), стопяването на Руския сребърен фонд и усилващата се липса на работна ръка – все признаци на идваща стагфлация:

На целия този фон, и природата не е особено благосклонна – в Сибир свирепа снежна буря нанася сериозни щети, в някои региони там няма ток:

Snow apocalypse in Siberia



A blizzard is raging in Siberia's regions. Thus, in the Novosibirsk region the wind is blowing down trees and felling concrete walls, the snowstorm provokes accidents on the roads, due to which traffic on federal highways is limited.



In some regions,… pic.twitter.com/RM5mXwnZtF — NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2025

Справедлив мир

"Ако Украйна не е сама, ще направим всичко възможно да има справедлив мир. Справедлив мир значи гаранции, че врагът ще се върне назад минимум до границите отпреди инвазията от 24.02.22. Такова действие ще е справедлива основа за започване на диалог". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски:

🇺🇦 Zelensky: "Russia must return to the pre-invasion borders. Only then would it be a fair opportunity to start negotiations." pic.twitter.com/BIMQozOnTZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2025

Според Зеленски, ефективен мироопазващ контингент в Украйна трябва да включва американски войници – защото Европа няма достатъчно войници, които ефективно да сдържат Путин. "Не може без САЩ – дори някои европейски лидери да си мислят, че може. Никой няма да рискува без САЩ", подчерта украинският президент в интервю, водено от главния редактор на Bloomberg Джон Микълтуейт. "Спиране на войната ще е победа за Тръмп, не за Путин – за Тръмп Путин е никой", каза Зеленски, който настоя, че най-важни са гаранциите да има мир – бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг повтори, че най-сигурната гаранция е Украйна да влезе в НАТО, а другата опция ако няма членство: да бъде въоръжена до зъби. Украинският държавен глава подчерта специално, че китайският президент Си Дзинпин е единственият съюзник на Владимир Путин, който реално може да му окаже влияние да тръгне по пътя на мира. Защо – защото руската икономика е много зависима от китайската.

"В момента има неофициални контакти с екипа на Тръмп на различни нива. Въпросът е, че администрацията на Тръмп трябва да изчисти позицията си за войната. Напомням, че в Давос украинският президент подчерта, че това не е въпрос само на преговори – не да сложим край на войната, а справедлив край. Справедливият край няма да изчезне от дневния ред", коментира Михайло Подоляк, един от основните съветници на Зеленски:

"There are currently informal contacts with Trump's team at various levels." - said Presidential Office advisor Mykhailo Podolyak. pic.twitter.com/ilzy9D6VcF — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 22, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нетипичното по-сериозно намаление на интензивността на бойните действия в Украйна продължава. С още 6 са намалели бойните сблъсъци на дневна база на 22 януари – общо са само 115. Такова число е невиждано от поне 5 месеца, а и повече. За сметка на това обаче ударно се увеличава използването на авиационни бомби от руснаците – 116, такова число не е имало от 19 ноември, 2024 година. Това е и с 26 повече на дневна база – 34 от бомбите обаче са хвърлени в Курска област, т.е. по цели на руска територия. Намалява мащабът на руския артилерийски обстрел, но не критично – 5200 изстреляни от руската армия снаряда на 22 януари, с 800 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление си остава Покровското – 62 отблъснати руски пехотни атаки там. На практика това е единственият участък на фронта, където в интензивността на боевете почти няма промяна – повечето усилия на руснаците са хвърлени там. Едва 5 са били руските пехотни атаки в съседното от юг Новопавловско направление и то в районите на Константинопол и Времеевка, т.е. от север и от юг на Велика Новоселка, като от юг руски войници вече влязоха във Велика Новоселка. В Торецкото направление е имало 14 руски пехотни атаки, в Лиманското – 11, в Курска област – 9, а в Купянското направление – 7, като руското военно министерстов казва, че било превзето село Западно, в района на Двуречна и там руснаците разширили предмостието си през река Оскол на до 4,5 километра в дълбочина - засега няма геолокализирани видеокадри за потвърждение. Говорителят на украинското командване "Хортиця" майор Виктор Трехубов посочва, че руснаците не са изградили стабилна логистика през река Оскол, прекосяват я с гумени лодки, малки групи и постоянно са обстрелвани от украинците с дронове.

(КАРТА) Вече има данни, че и село Котлино е в руски ръце т.е. пътят между Запорожие и Покровск е отрязан от руснаците – но те са неофициални, от украинския източник NOELReports. По-голямата част от Котлино е превзета, не цялото село, уточнява известният руски военнопропаганден канал "Рибар". ISW представя видеокадри на боеве в полетата североизточно от Котлино и в самото село. Това потвърждава гледната точка на украинския военен експерт о.з. полковник Константин Машовец, че руснаците се мъчат да разширят възможно най-много фронта от юг на Покровск и да се укрепят там, за да атакуват впоследствие директно: Признаци на затишие в руската офанзива: Подготовка за нов натиск или друго? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Міст в районі селища Новоекономічне,(Покровський район,Донеччина)знищений внаслідок російського удару pic.twitter.com/GtWShXXIBf — Мисливець за зорями (@small10space) January 23, 2025

Украинският журналист Юрий Бутусов, лицето на сайта "Цензор.нет", изрази възмущение от изграждането на защитни съоръжения при Покровск. Той го визуализира със скрийншотове от видео, показващо удар на руски FPV дрон по украински окоп. Бутусов е бесен, че са харчени милиарди гривни за укрития, които си личат отдалеч и че явно не е мислено какво трябва да се прави. "Широко отворени окопи и входове към позициите абсолютно не предпазват от атаки с дронове и изобщо от всякакъв вид артилерийски огън, предимно минохвъргачки. Трябва да бъдат разработени и одобрени проекти за предни позиции с участието на батальонни командири и бригади с боен опит, които показват ефективна организация при изпълнение на задачите си", гласят най-важните акценти от позицията му. "Това се случва, когато няма достатъчно личен състав, отбранителната линия е изградена в средата на полето, а изпълнителите на работа са цивилни, които не разбират, че врагът настъпва през горските пояси, а не като на кино: "Напред, ура!", казва украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар".

За Покровското направление и по-различна новина – гаранцията за полковник Дмитро Рюмшин, определена от украинския съд, е 90 млн. гривни. Съобщава го Юрий Бутусов, който е възмутен и подробно припомня защо Рюмшин е на съд – заради провала с формирането на 155-та механизирана бригада. Бутусов е категоричен (а и не само той), че Рюмшин не е виновен и че сега е изкупителна жертва за организационен провал на висшето командване: Скандал с нова украинска бригада: Разпадна се заради грешна организация

Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, коментира, че в Кураховското направление (сега то е обединено с Времеевското) контрастът заради начина на водене на атаки от руснаците е направо неузнаваем. "В началото на септември, 2024 година нямаше нито един ден, в който да няма руски щурмове с бронирана техника. Сега, 30 дни не сме забелязали и 1 бронирана руска машина, независимо каква – руските войници се придвижват или пеша, или на мотори, или с леки коли. Имат огромни проблеми с бронираната техника – вероятно работят да натрупат резерв", пише "Офицер+".

Екіпаж танку Leopard "Марвел" 1-го Танкового Батальйону працює прямою наводкою осколково-фугасними снарядами по будівлі, в якій намагався закріпитись ворог

(Сонцівка, Донеччина) pic.twitter.com/IphOI8aMaq — Мисливець за зорями (@small10space) January 22, 2025

По отношение на Торецк, Станислав Бунятов признава, че ситуацията става все по-лоша за украинската армия. "Атакуват челно, умират, обаче напредват и заемат позиции на висок терен", обобщава той.

За Курска област нищо кой знае какво – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" говори как руските части атакуват Викторовка и опитват да установят позиции в селото. Колегите им от "Рибар" - каналът на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, им подливат леко вода. В дневния си обзор "Рибар" посочва, че руската армия забила руското знаме в южните покрайнини на село Николаево-Дарино, което "Два майора" обясняваше вчера сутринта, че било изцяло превзето.

An overview of destroyed Russian equipment in the Kursk region. A scrapyard. pic.twitter.com/XuwWVEeAOP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2025

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) обяви, че на 17 януари са поразили важна част от руска сателитна инфраструктура – оборудване и антени, с които се ползват сателите "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300К". Ударен е руски команден пункт до Тьоткино, където се е намирала апаратурата:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 92 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 57 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 27 са "приземени" с електронно заглушаване. 8 дрона са преминали украинската защита - и основният удар е в град Запорожие, казват и украинските ВВС в сводката си. Освен това руснаците са изстреляли и четири балистични ракети "Искандер": Руски дронове атакуваха украинския град Запорожие, има много ранени (ВИДЕО)