The New York Times: Убилият десетки хора ракетен удар в Константиновка изглежда е от украинска ракета

Случаят се разследва официално от Украйна, като резултатите от проверката още не са готови. Говорител на украинската армия за пореден път потвърди разследването и добави, че по закон не може да коментира повече преди приключването му.

Какво е станало?

Според написаното в статията на The New York Times, охранителни камери показали, че ракетата дошла в Константиновка от територия, контролирана от украинската армия. Американският вестник посочва и твърдения на двама свидетели, че минути преди случилото се в Константиновка украинските военни са изстреляли две ракети земя-въздух към руската фронтова линия от град Дружковка, на 16 километра северозападно от Константиновка. Свидетелите са репортери на The Times, единият от които записал случайно първото изстрелване). В статията се добавя, че фрагменти от място на удар сочат, че става въпрос за ракета 9М38, която се използва от установки "Бук", а не от С-300, както обявиха украинските власти за ракетата, ударила Константиновка. С установка "Бук" беше свален полет MH17 на Малайзийските авиолинии – за този случай вече има присъди в Хага срещу проруски сепаратисти, но не окончателни: Съд в Хага наказа с доживотен затвор двама руснаци и украинец за свалянето на полет MH17

В материала на американската медия са цитирани експерти, според които ракети като тази, която удари Константиновка, могат да се отклонят от курса по различни причини, включително електронна неизправност или наличие на перка за насочване, която е повредена или отрязана по време на изстрелването. Агенция Reuters, която също цитира колегите си, посочва, че към момента не може да потвърди дадената от тях информация.

The New York Times пише изрично, че украинските власти първоначално са опитали да спрат журналистите на медията да стигнат до мястото на удара, но в крайна сметка репортерите са успели да си осигурят достъп, да съберат доказателства и да разпитат свидетели. Интересното е, че основна част от анализа на журналистите е базиран на охранителна камера също като анализ на политическия експерт на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, че ракетата идва от северозапад тоест от контролирана от украинците територия. Анализът на германеца беше оспорен на база отражение откъде идва ракетата - вижте обясненията в двете публикации в Twitter:

За финал обаче остава въпросът: Щеше ли да я има тази трагедия и още много други, ако Владимир Путин не беше наредил на армията си да нахлуе в Украйна?