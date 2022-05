Руската армия изглежда почва да взема известен превес в битката за Донбас

Според актуалната информация, руската армия настъпва към Лиман, Северодонецк, Бахмут, Авдиивка и се цели в поставяне под пълен контрол над град Рубижне. Що се отнася до Лиман, руснаците са успели да преминат през естествената защитна преграда на река Сиверски Донец. Украинците отбелязват и "частичен успех" на руснаците в посока Кудряшивка, което отново е свързано със Северодонецк. Украинското министерство на отбраната съобщи, че са разрушени два моста в Луганска област, за да се попречи на руската офанзива. Излязоха и снимки на поредните жестоки бомбардировки, в района на Чернигов. ОЩЕ: Битката за Донбас - какво предстои според възможностите на руската и украинската армия

#Russian occupiers launched a missile attack on Novhorod-Siversky in #Chernihiv Region at night, reports the head of the regional administration Vyacheslav Chaus



There are dead and wounded. pic.twitter.com/SA2KJp0vN1 — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2022

Появи се и официална информация от германското министерство на отбраната, че в Германия е започнало обучение на украински военни как да използват мобилните гаубици PzH 2000. Германия пое ангажимент да достави 7 такива машини, като може да ги увеличи с още 5. Те са в класа на тежката артилерия, за която Украйна търси помощ и начин да се сдобие, защото само с тежки оръжия може да се надява на успешна контраофанзива в окупираните от руската армия райони. Опозиционната беларуска телевизия NEXTA публикува и списък с цялата военна помощ, доставена от САЩ на Украйна до 6 май.

Training of #Ukrainian soldiers to use PzH 2000 howitzers began in #Germany - German Defense Ministry. pic.twitter.com/66Tzy2fzSX — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2022

Бомбардировките в "Азовстал" също не спират.

ЖЕРТВИТЕ В УКРАЙНА

Според ООН, от началото на войната до 10 май потвърдено са загинали 3496 цивилни и са ранени 3760. ООН прави изрично уточнение, че вероятно истинските числа са далеч по-големи. Повечето загинали и ранени са станали жертви на бомбардировки, включително тежка артиелрия и ракетни установки, пише в доклада на ООН, цитиран от Kyiv Independent.

Новина от последното денонощие е, че губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков заяви, че украинската армия е стреляла по цели в руската област и в резултат е загинал 1 човек, ранени са още 6. От страна на официален Киев още няма коментар.

Междувременно Общинският съвет на Харков скъса връзките си с руските градове-побратими Белгород, Москва, Санкт Петербург, Нижни Новгород и Новосибирск. Обяснението е лаконично: не може да имаме връзки с тези, които избиват украинци и унищожават родината ни.

ОЩЕ: Американските служби с мрачни прогнози за Украйна, куп кадри от свирепата битка в "Азовстал" (ВИДЕО)