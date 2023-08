Украинската контраофанзива бележи напредък, макар и бавен (ВИДЕО)

(КАРТА) Вече е потвърдено от нови геолокализирани видеокадри – украинската армия е влязла в село Урожайно, което е до Старомайорско. И двете са на разстояние 9-10 километра южно от Велика Новоселка, по направлението към Бердянск. Това е т.нар. участък от фронта "Времевски". Информацията дотук е, че боевете са стигнали до центъра на селото, украинците вече изнасят боя в югозападната част, а руска контраатака се е провалила. Признание, че украинците са в Урожайно, дават и от популярния руски телеграм военен канал "Рибар".

Отделно, командващият на украинската оперативно-стратегическа група "Таврия" Александър Тарнавски съобщи, че за последното денонощие са убити 73 руски войници, унищожени са 4 руски танка и 4 артилерийски системи, както и руски оръжеен склад и пункт, откъдето са се управлявали руски военни дронове. Има твърдения в руските телеграм канали, че украинците атакуват и Приютно, на 16 километра югозападно от Велика Новоселка.

В западната част на Запорожието продължават украинските атаки при Работино (10 километра южно от Орехов), както и при Новопокровка (16 километра югозападно от Орехов). Различни руски телеграм канали казват различни неща, но има общо съгласие за известен украински напредък. Руският пропагандист Семьон Пегов, списващ канала WarGonzo, директно пише, че "Въоръжените сили на Украйна с помощта на мощна артилерийска подкрепа успяха да разширят зоната на контрол в района на село Работино". А "Рибар" говори как продължавало "прочистването" на района при Казашки лагер, река Днепър, в община Нова Каховка, което показва, че украинците са се укрепили достатъчно там и има второ направление за преминаване на войници след като има укрепена украинска позиция и при Антоновския мост.

(КАРТА) В направлението към Купянск и линията Сватово – Кремена също има развитие. Украинските власти издадоха заповед за задължителна евакуация на 37 населени места в района на Купянск – заради постоянните руски бомбардировки, включително с авиобомби, а впоследствие заповедта беше разширена до 53 населени места. Засега украинците удържат при Синковка (8 километра северозападно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск). Кисловка също е в украински ръце. Има украински твърдения, че е започнала по-голяма украинска контраатака от югозапад-запад на Лиман Перши, в гористата местност към Мацютовка (13 километра североизточно от Купянск). Там позициите са важни, за да се държи контрол върху път R-79 Купянск – Дворичина като логистична линия. Говорителят на украинското командване „Изток“ полковник Серхий Черевати подчерта, че украинската армия укрепва защитата, а руското военно министерство твърди, че руската армия значително подобрила тактическите си позиции – били овладени 5 позиции при Вилшана, 14 километра северозападно от Купянск. Според ISW най-близките руски позиции до Купянск са на 10 километра североизточно.

Украинският генщаб твърди в сутрешната си сводка, че украинските части са спрели руските атаки при селата Надя и на юг от Новоселовка. Тези населени места се намират съответно на 15 километра западно и северозападно от Сватово.

При Бахмут интензивността на боевете е висока, но големи промени на позициите няма.

Сателитни снимки от 9 август показват, че наемниците на руския олигарх Евгений Пригожин масово са в лагера си при Осиповичи и изглежда дори идват още превозни средства. Заключението в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е на база точно броя на превозните средства в лагера. Има обаче коментари в канали в Телеграм, свързани с ЧВК Вагнер, че „вагнеровците“ до последно не знаят къде ще ги прехвърлят за нова операция. Засега и самият Пригожин мълчи.

