Украински дронове пак удариха един от най-важните руски заводи за комплексите "Панцир" и "Искандер" (ВИДЕО)

За пореден път може би най-важният руски завод за микроелектроника и електроника "Кремний ЕЛ" е станал цел на масирана атака с дронове, извършена от Украйна. Предприятието се намира в Брянска област и вече на няколко пъти негови мощности бяха удряни от Украйна. Заводът произвежда части за руските ракетни и ПВО комплекси "Панцир" и "Искандер":

Overnight in Bryansk, drones struck the "Kremniy EL" microelectronics plant — again. OSINT sources report multiple hits. The factory produces parts for "Pantsir" air defenses and "Iskander" missiles. It's the fifth attack on the site since the war began. pic.twitter.com/h3k6eefxfO