Изненадани отново в Курск, руснаците готвят нещо между Покровск и Торецк (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Както знаете, президентът Путин обяви тридневно примирие, което не звучи като много, но е много, ако видите откъде започнахме. Имахме президент, който за три години не говори нито веднъж с Путин. Това е война, която никога не трябваше да се случва. И ще бъдете наистина разочаровани, ако разберете истинското число на убитите хора – много повече, много пъти повече от числата, които се цитират. Това е много смъртоносна, ужасна война“. С тези думи американският президент Доналд Тръмп за пореден път демонстрира какви са разбиранията му за случващото се в Украйна. В опит да прехвърли вината на предшественика си Джо Байдън, той прие обявеното от руския диктатор тридневно прекратяване на огъня за Парада на победата в Москва като някакъв вид отстъпка.

Все пак републиканецът наскоро се осъзна, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл иска да погълне цяла Украйна: Главата на Тръмп увря и той призна: Путин иска да превземе цяла Украйна.

Trump’s back with a fresh batch of nonsense. Does he seriously still not realize Putin is just straight-up laughing at him? pic.twitter.com/UmfP038UFs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2025

Междувременно финансовият му министър Скот Бесент заяви, че администрацията планира да използва сделката за редкоземните минерали на Украйна като средство за натиск върху Русия, за да може Москва да бъде принудена да преговаря сериозно за примирие. Путин към момента отказва приетото от украинския президент Володимир Зеленски 30-дневно безусловно примирие, което да е основа на разговори за мир.

Тръмп е провел разговор с турския президент Реджеп Ердоган, определен от самия него като „много добър и продуктивен“. Дискусията по телефона е включвала теми като войната в Украйна, Сирия, Ивицата Газа и още. Ердоган е поканил републиканеца в Турция, а Тръмп му е отвърнал с покана във Вашингтон. Американският президент написа в социалната си мрежа Truth Social, че отношенията му с турския държавен глава по време на първия мандат на Тръмп в Белия дом са били отлични. Сега той нямал търпение да се срещне с него, за да търсят край на „тази нелепа, но смъртоносна война между Русия и Украйна“.

🇺🇸 Trump says he had a “very good and productive” call with Turkish President Erdoğan, discussing Ukraine, Syria, Gaza, and more. Does he realize Putin won’t respond to him alone? pic.twitter.com/PEspVAf27e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2025

Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон също са провели телефонен разговор помежду си, след който стана ясно, че са призовали Русия да се съгласи на 30-дневно прекратяване на огъня. Правителството на Обединеното кралство обяви на своя уебсайт, че британският министър-председател е подчертал как Украйна демонстрира готовност за мирен диалог и остава страна, заинтересована от прекратяване на войната.

Войната в Украйна: изненадата за руснаците в Курск

На 5 май руските военни блогъри изпаднаха в паника, че украинските сили са извършили серия от ограничени нападения през международната граница близо до Тьоткино в Курска област, за която властите в Кремъл твърдяха, че е напълно "прочистена" и украинците са се изтеглили, но се оказа, че не е точно така: Ново украинско настъпление в "освободения" Курск стъписа руснаците (ВИДЕО, СНИМКИ).

Вчера украинските сили са атакували близо до Тьоткино и Попова-Лежачи, далеч на запад от Суджа и югозападно от Глушково, както и при Нови Път, източно от Тьоткино. Използвали са оборудване за разминиране, за да създадат път през руските минни полета по границата, но не са постигнали значителен напредък в района досега, посочват руските Z-канали в Telegram. Имаше съобщения и за сблъсък със стрелково оръжие близо до железопътната гара в Тьоткино, която се намира в южната част на селището. По-късно украинските сили са се изтеглили обратно в Сумска област, според твърденията.

Украинските сили се опитват да изолират руските части край Тьоткино и в целия Глушковски район, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). На 4 май украинският генерален щаб съобщи, че ВСУ са нанесли удар по команден пункт на руски разузнавателни и ударни дронове край селището и са убили до 20 руски военнослужещи. Ръководителят на украинския Център за борба с дезинформацията лейтенант Андрий Коваленко заяви, че руснаците от 2022 г. насам обучават оператори на дронове в училище в Тьоткино. Руски източници твърдят, че украинските сили са засилили ударите с дронове и артилерийския обстрел срещу селището през нощта на 4 май, преди да атакуват. Украинците използват и дронове, за да пречат на руската логистика в района.

В каналите на руските военни блогъри от вчера се редят видеа, за които се твърди, че показват унищожена украинска военна техника при границата с Курска област и убити украински военни, които се изтеглят.

"Миналата сутрин украинските въоръжени сили изпратиха военна техника, за да пробият руската отбрана край Тьоткино в Курска област, но бяха посрещнати от въздушнодесантни войски и разузнавачи. В резултат на това противникът загуби до 10 единици техника и не успя да нахлуе през границата в Русия", твърди каналът "Операция Z". Ситуацията обаче оставала напрегната - украинците пренасочвали сили към граничния район за евентуално продължаване на атаките - Още: Руски кмет в Курска област се извини, че обяви евакуация след новата украинска атака (ВИДЕО)

"През последните 24 часа атаките от вражески FPV дронове зачестиха. Има случаи на загинали, ранени хора, разрушаване на къщи, гражданска инфраструктура", твърди руският Telegram канал "Два майора".

Ръководителят на Глушково в Курска област пък опроверга собствената си по-ранна публикация за евакуация. "Никаква евакуация на населението не се извършва! Ситуацията в селото е под контрол ," написа Василий Худяков. Според него жителите самостоятелно решават дали да напуснат населеното място, или да останат в него. Той призна, че е изтрил публикацията за евакуацията, която е пуснал по-рано, и се извини за „прекалено емоционалната и по същество некоректна публикация“ и за „неволно посятата паника“. После стана още нещо интересно - Худяков изтри и публикацията с извиненията, предава ASTRA.

Украинците твърдят, че от другата страна на границата - в Сумска област - руснаците много често използват авиацията, като постоянно обстрелват граничните райони с управляеми авиационни бомби (КАБ), а сега "това се е засилило многократно", по думи на украинския лейтенант с позивна "Алекс", поддържащ канала "Офицер+". От друга страна, боевете в Сумска област са станали по-малко активни. "Навлизането на противника в някои територии на Сумския район се използва за тактическо предимство пред нашите части в Курска област, а не за настъпление към Суми, за което всички крещяха", добавя той.

Развитие на бойните действия в останалите сектори

С 69 бойни сблъсъка по-малко на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия за денонощието на 5 май. В сводката, публикувана тази сутрин, се съобщава, че вчера е имало 200 сражения на фронта. Само ден по-рано беше отчетен вторият най-висок брой боеве от началото на войната.

Има ръст на използваните от руснаците управляеми авиационни бомби - 175 спрямо 167, като от тях са хвърлени на руска територия, т.е. в Курска област. Нивото на артилерийския обстрел се е повишило с 550 повече изстреляни боеприпаси от страна на руснаците - 6100, повече са и използваните от тях FPV дронове "камикадзе" - 3344, което е ръст със 716.

В Покровското направление отново има най-много руски атаки – 78, всички от които са били блокирани, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Новопавловско направление са отблъснати 24 нападения. На второ място всъщност е Лиманското направление с 31 руски пехотни щурма за денонощието. В Курска област са отблъснати 18 руски атаки, а активни действия на силите на Путин има и в Запорожка област – в Ореховското направление те са извършили 14 нападения срещу украинските позиции. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой атаки.

Въпреки това акцентът пада и върху Торецкото направление, където има геолокализиран руски напредък, а армията на страната-агресор явно счита този сектор за приоритетен, защото е прехвърлила в него войници от други части на фронта. Става въпрос за елементи от 68-ми армейски корпус и 58-ма армия със смесени оръжия, които са действали преди това в направленията в Курахово и Западно Запорожие. С тяхна помощ руските сили наскоро са напреднали в източната и южната част на Мирно, югозападно от Торецк, по време на механизирано нападение с размер на взвод (КАРТА и ВИДЕО 18+).

Според руските канали атаките край Нова Полтавка (северозападно от Мирно и североизточно от Калиново) пък са част от дългосрочните руски усилия за настъпление към Мирноград (източно от Покровск) и обкръжаване на Мирноград и Покровск. В средата на март руските сили подновиха настъпателните операции в тази връзка, но от края на есента на 2024 г. не постигат значителен напредък в района поради локални украински контраатаки и операции с дронове. През последните месеци руските сили, изглежда, са преместили фокуса си в посока Новопавловка в опит да достигнат границата с Днепропетровска област. Конкретно през април обаче те не са успели да напреднат на оставащите три километра до границата и може би преследват пак настъпления в други райони, например край Нова Полтавка, анализира ISW. Възможно е руските сили да се опитат да използват пренасочването на сили към Торецк и източните части на Покровското направление като част от взаимно подсилващи се усилия, насочени към елиминиране на украинския джоб югозападно от Торецк, за да се улесни напредването към Константиновка от юг и обкръжаването на Покровск и Мирноград.

"След неуспешните атаки на Константиновка откъм Торецк врагът се преориентира и се опитва да заобиколи града от запад. Вече 9 месеца успехите на противника при Торецк и село Ню Йорк са много незначителни, като се имат предвид изразходваните сили и средства, затова той оказва натиск в други райони в района на Александропол и Новооленовка. На няколко места вражеската пехота успява да достигне до шосето Покровск - Константиновка. Като цяло ни очаква трудна битка за Константиновка, която всъщност вече започна", пише "Офицер+".

По думите му - логистиката на украинците страда, но "на никого не му пука" и както никой не е поставил мрежи по пътищата от Константиновка до Торецк преди, сега така никой не поставя мрежи от Дружковка до Константиновка, "а вече е малко късно да се направи това на северния подход към града".

Руската тактика да се атакува с мотоциклети всъщност не е толкова безплодна - от време на време тя работи и помага на руските полкове да постигнат лек напредък по фронтовата линия в Източна Украйна, пише анализаторът на Forbes Дейвид Акс. Той отбелязва, че през последните дни руски щурмови групи са атакували линията на украинските окопи по магистралата Т-0504, която свързва Покровск и град Константиновка.

"Преминаването на линията на окопите е необходима първа стъпка, ако руснаците искат да обкръжат Покровск. С цената на много усилия те постигат известен напредък, като водеща роля играят мотострелковите войски", пише той. И посочва, че през последните дни руската 39-а мотострелкова бригада е открила слабо място в украинската линия: участък от открит окоп край село Малиновка, лишен от всякаква горска покривка. Руски дронове са поразили някои от бронираните превозни средства, които транспортират украинските войски до окопа, а през уикенда са превзели част от окопа. В резултат на това за около месец руснаците са напреднали с около километър и са завзели плацдарм в украинската отбрана около Покровск. Сега, ако успеят да придвижат повече сили в плацдарма, те могат да завземат още територия и да окажат натиск върху източния фланг на Покровск.

"Това е изключително рисковано начинание. Повечето руски мотоциклетни атаки се провалят, често с цената на повечето от участващите войници и мотоциклети. Последващите атаки с намаляващите запаси от бронирани машини на Русия също са скъпи. Цивилните мотоциклети, леки коли, микробуси и камиони сега съставляват 90% от загубите на руска техника, но това не означава, че руските полкове не губят и десетки танкове и бойни машини всяка седмица", казва анализаторът.

Колегата на украинския лейтенант - Станислав Бунятов, който е оператор на дронове в батальона "Айдар", казва, че "основната задача на врага остава да достигне административната граница на Днепропетровска област". За тази цел се извършва редовно попълване на резервите на бригадите, които вече провеждат настъпателни операции. "Днес активно участие взеха мотоциклетите. На поделението е възложено да затрудни максимално придвижването на нашите войски по пътищата към Покровск, като за целта са привлечени допълнителни екипи за дронове от Енергодар и левия бряг на Херсонска област", написа той в канала си вчера.

Иначе геолокализиран напредък на руснаците е отбелязан още в: Харковска област - в централната част на Вовчанск, което е североизточно от Харков; при Курахово - към магистрала T-0518 Велика Новоселка-Богатир, т.е. северозападно от Раздолно; западно от Велика Новоселка (южно от Новоселка), според ISW.

Междувременно украински FPV дрон е поразил трикоординатен корабен многофункционален руски радарен комплекс „Заслон“. Размерът на щетите остава неизвестен. Съдейки по въртенето, показано във видео, превозното средство е оборудвано с радар с S-обхват, който е част от комплекса. В активен режим обхватът и височината на откриване на целите са съответно 200 и 30 километра:

Ukraine records the first confirmed strike on a rare Russian “Zaslon” naval radar system mounted on wheels. The radar can detect targets up to 300 km away and track 200 objects simultaneously. pic.twitter.com/6RWY4XaD5B — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2025

Руски бункер и склад за боеприпаси пък бяха взривени на Кинбурнската коса в Николаевска област. Имало е мощно попадение на 122-ра бригада за териториална отбрана на Украйна на окупираната територия, както се вижда от видеото:

A Russian bunker and ammo depot blown up on the Kinburn Spit — powerful hit by Ukraine’s 122nd Territorial Defense Brigade on occupied territory. pic.twitter.com/WbnwtWsY0I — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2025

