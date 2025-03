Украински дронове са поразили газови компресорни станции и склад за ракети в Русия (ВИДЕО)

Дронове на украинската служба за сигурност (СБУ) са поразили две газови компресорни станции - „Давидовска“ и „Новопетровска“, съответно в Тамбовска и Саратовска област на Руската федерация. Ударили са и склад за ракети от комплексите С-300/С-400 на територията на държавата агресор, съобщиха на 14 март "Укринформ" и Kyiv Independent, позовавайки се на свои източници от СБУ. От информацията се разбира, че атаките са станали поне ден по-рано.

„Безпилотни летателни апарати с далечен обсег на действие на Службата за сигурност посетиха газокомпресорните станции „Давидовска“ (Тамбовска област) и „Новопетровска“ (Саратовска област)“, казва цитираният източник. Всичко това може да се предположи и от видеа, които вече се разпространяват в социалните мрежи.

The SBU confirmed that their drones struck two gas compressor stations and a missile depot for S-300/S-400 systems in Russia yesterday. The drones hit the "Davydovskaya" (Tambov region) and "Novopetrovskaya" (Saratov region) gas stations. They also targeted a missile depot for… pic.twitter.com/CqDvmTDhB0

Още вчера се появиха видеокадри от газовата компресорна станция "Давидовска". По официална информация от местния губернатор - нямало щети. Паднал е дрон извън населените райони, твърдеше Евгений Первишов сутринта на 13 март. "В резултат на това инфраструктурата на едно от предприятията е частично повредена. Няма информация за загинали или ранени. Използвани са всички необходими сили и средства за ликвидиране на последиците от терористичната атака", написа той в Telegram.

Reports indicate that the Davydovskaya gas compressor station in Tambov region was also attacked this morning. The governor reports that 'no damage was inflicted' which likely is a translation to 'there is severe damage'. pic.twitter.com/IDtYCKfGPF