Таен руски завод за дронове гръмна ефектно след удар с украински дронове (ВИДЕО)

Скрито руско предприятие за производство на дронове, което външно е известно като Калужки завод за цимент, е било ударено от украински дронове тази нощ. Заводът се намира в Калужка област - тя беше една от целите на масирана украинска атака с дронове на старта на днешния 13 март, 2025 година. Ударът е в село Обухово, Дзержински район - че там е ударено предприятието, а косвено губернаторът на областта Владислав Шапша го потвърди в официалния си канал в Телеграм.

According to various sources, drones of the Defence Intelligence of Ukraine have struck a concealed drone manufacturing facility in the Kaluga region.



Long-range strike drones of the Main Directorate of Intelligence targeted the UAV production site in the village of Obukhovo,… pic.twitter.com/IMp8Fd0izm