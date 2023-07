Украински хакери разбиха "Първи канал" и пуснаха в ефир украинската армия и "Лебедово езеро" (ВИДЕО)

Те пуснаха в ефир кадри от видео на Въоръжените сили на Украйна, в което се съобщава, че обратното броене е започнало, а многозначителният надпис в края му гласи "Настъпи времето за разплата". Веднага след този клип следват и кадри от балета „Лебедово езеро“ - често използван като аналогия за предстоящата гибел на руските войници.

Television broadcasting in the Krasnoyarsk region and Yekaterinburg was hacked: several channels, including Channel One and Zvezda, showed footage of the ballet Swan Lake and a video with Ukrainian soldiers, at the end of which the inscription "the time of reckoning has come" in… pic.twitter.com/PZF9Q1c7aS