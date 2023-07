"Време е за разплата": Най-новото от фронта и войната в Украйна

Посланието идва на фона на украинска контраофанзива, която не изглежда така впечатляващо както случилото се през септември 2022 година в Харковска област, а и това, което стана два месеца по късно с Херсон. Но всеки ден се трупат данни за украински напредък, макар и бавен – тоест тенденцията е руснаците да остават в защита и тази защита да се огъва все повече. На този подход – за прецизни обстрели по важни логистични и военни точки в тила на руската отбрана, обърна внимание и The Wall Street Journal, като там се обръща внимание как липсата на въздушна подкрепа пречи за по-бърз украински напредък. В изрично интервю пред авторитетната американска медия командващият 108-ма бригада на украинската териториална отбрана Олексий Телехин коментира как при украински обстрели от над 20 километра от активната фронтова линия в руския тил се унищожават цели части, но явно руснаците още имат тактически резерви, с които ги заменят моментално. Въпросът е дали имат стратегически резерви от хора.

"It’s time for payback," the #Ukrainian Main Directorate of Intelligence published an announcement. pic.twitter.com/3jl8AdqE3y — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2023

Най-горещото направление като активност в момента си остава Бахмут. В последните дни се обръща внимание основно на южния фланг, където Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) е под много сериозен украински натиск. Руският военен телеграм канал Vоенкор Котенок Z се оплаква, че 72-ра моторизирана бригада на руската армия оставя големи дупки в отбранителните линии при Клещеевка. Западно от Андреевка (8 километра южно от Бахмут) украинците също бележат напредък, но и там тепърва трябва да бъдат превзети още позиции на висок терен, държани от руснаците. От север има по-малко новини, като предимно руските военни блогъри твърдят, че украинската армия е удържана при редица ключови точки – Берховка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут) са две от тези точки. Но нови видеокадри показват, че украинците изобщо нямат намерение да оставят северния фланг – те са заснети при Ямполовка, която се намира на север от Бахмут и дори от Соледар и е отправна точка за удар срещу градовете Северодонецк и Лисичанск (КАРТА). Там украинска колона напредва около 3,5 километра в т.нар. сива зона (така се наричат зоните от фронта, където не е ясно кой контролира положението). Тези кадри подсказват, че украинците гледат сериозно на направлението от Бахмут като възможност за по-голям пробив – нещо, за което говореше създателят на ЧВК Вагнер и руски олигарх: Пригожин коментира как украинците ще си върнат всичко завладяно (ВИДЕО)

I visualized the route of the Ukrainian column. pic.twitter.com/idJ5dA5KI2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 9, 2023

В сутрешната си сводка украинският генщаб посочва, че в направлението от Велика Новоселка към Бердянск и в това към Мелитопол украинската армия е успяла да се укрепи на вече завзетото и поставя стъпките към следващ напредък. Руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) казва в сутрешния си обзор, че в Запорожието – в направлението Орехов към Токмак, е имало нова украинска атака към Работино, но пак без успех. Това е най-трудният участък на фронта в украинската контраофанзива. Пегов потвърждава, че по линията от Урожайно до Благодатно в направлението от Велика Новоселка украинците са се укрепили и са издържали на руски атаки, подкрепени от авиационни удари.

All the big men in one video 🤙🤙 pic.twitter.com/0mdQCrfmMT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2023

Руският външен министър Сергей Лавров е говорил с турския си колега за удължаването на зърнената сделка, като това е станало по телефона. Лавров казал, че продължаваща военна помощ за Украйна ще доведе до негативни последствия, коментира в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Всичко това идва на фона на освобождаването на командирите-защитници на "Азовстал" и силните критики на руските военни блогъри как можело Путин и Кремъл да се доверят на Ердоган и Турция: Новините, които унижиха Путин след визитата на Зеленски при Ердоган

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви пред ABC, че ако американският президент Джо Байдън иска, може да приключи войната в Украйна за 5 минути. Зеленски обаче има предвид следното – Байдън да действа така, че да принуди Украйна да се откаже от вече загубените си дотук земи заради руската инвазия. Разбира се, ние никога не бихме се съгласили, уточни Зеленски. Преди срещата на върха на НАТО във Вилнюс, която почва на 11 юли, украинският президент отново повтори, че няма защо да ходи, ако няма конкретно развитие за членството на НАТО в Украйна. Българският премиер акд. Николай Денков ще представлява нашата страна в литовската столица.

