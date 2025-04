Украински козунаци и боядисани яйца за принц Хари: Прави ли си ПР херцогът? (ВИДЕО)

Посещението на принц Хари в Украйна, което се случи на 10 април, предизвика множество смесени реакции. От една страна хората се радваха, че британецът е почел паметта на жертвите от войната в Украйна и е отишъл на място, за да разговаря с украинците. Мнозина обаче смятат, че херцогът на Съсекс си прави реклама от това, за да изчисти имиджа си покрай безспирните скандали и неприятности около него и съпругата му Меган Маркъл.

Причината за съмненията са, че Маркъл веднага се похвали с подаръците, които украинците са дали на нейния съпруг - козунаци и боядисани яйца. Тя качи в своите социални мрежи видео, в което децата ѝ си взимат от сладкиша. Според "Ukraine World" Юлия Свириденко, първи вицепремиер и министър на икономиката на Украйна е заявила, че по време на посещението на принц Хари в Украйна той е получил подарък от украинците - кошница с великденска паска (козунак) и писанки (украсени яйца).

#PrinceHarry's wife, #Meghan Markle, shared a photo of a paska, a traditional #Ukrainian #Easter bread, on her Instagram.



Yulia Svyrydenko, First Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Ukraine, said that during Prince Harry's visit to #Ukraine, he received a gift from… pic.twitter.com/ILasaSQFub