Принц Хари на неочаквано посещение в Украйна (СНИМКИ)

Принц Хари е на неочаквано и необявено посещение в Украйна. По-малкият син на британския крал Чарлз III посети ортопедична клиника в Лвов, където се лекуват пострадали във войната войници и цивилни. Клиниката предлага безплатно поставяне на протези, реконструктивна хирургия и психологическа помощ на ранените, съобщи АП, цитирана от БТА. Херцогът на Съсекс, който служи десет години в британската армия, превърна помощта за ранени войници една от най-важните си каузи.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V

ОЩЕ: "Животът и безопасността му са застрашени": Адвокатът на принц Хари се притеснява за него

През 2014 г. той създаде игрите "Инвиктус", с които даде възможност на ранени във войните ветерани да се състезават в спортни събития, подобни на Параолимпийските игри.

По време на посещението си в Украйна принц Хари бе придружаван от представители на фондацията организатор на игрите "Инвиктус", сред които и четирима ветерани.

При посещението си в клиниката принц Хари се присъедини и към хирургическия екип в операционната зала, където наблюдаваше операция на живо, получавайки пряка представа за сложните процедури, които играят жизненоважна роля за възстановяването на пациентите.

Towards the his visit to the Superhumans Center in Lviv, Ukraine, Prince Harry joined the surgical team in the operating theater where he observed a live surgery, gaining direct insight into the complex procedures that are playing a vital role in the recovery of patients. pic.twitter.com/HExKZbsIty