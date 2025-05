Контрол уж чрез изкуствен интелект (ИИ/AI) и ботовете през Телеграм на руските дронове "Шахед", които Путинова Русия получи първоначално от Иран и модернизира значително за трите години, в които продължава войната в Украйна. Това сензационно твърдение беше публикувано в The Economist - и то уж на база украински източник от фронта.

В редица военни украински канали в Телеграм обръщат внимание на твърдението и го осмиват. Пример за присмех е Станислав Бунятов - украински военен оператор на дронове, позивна "Осман", който е част от батальона "Айдар". Той описва твърдението като приказка тип "някой е играл много видеоигри":

Същевременно, украинският военен експерт и консултант по радиотехнологии с позивна Серхий Флеш коментира, че дроновете "Шахед" още не са оборудвани с ИИ, тяхната навигация се осигурява чрез сателити и това ги прави уязвими на електронно заглушаване. Няма и никога не са откривани следи от ботове от Елабуга - там, където се правят руските дронове "Шахед", добавя той. "Шахед" не може да се управлява дистанционно, казва експертът.

Флеш коментира и кои са сериозните предимства на "Шахед" - имат тракери, които пращат данни за местоположението на машината и параметрите на полета ѝ (височина, скорост). Данните се предават през мобилни мрежи, с помощта на SIM карти - може да се използват дори мрежи на мобилни оператори на врага, просто се осигурява съответната SIM карта.

The Economist published a "sensational" claim that Russian Shaheds are now allegedly "controlled via Telegram bots." However, a Ukrainian military radio technology expert and consultant known by the call sign Serhii Flesh debunked this myth by Western media.



