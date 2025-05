Украйна постигна исторически успех срещу "Шахед" (ВИДЕО)

Поредна иновация във военното дело стана факт в Украйна - при това, както доста от новостите във воденето на война, и в този случай са налични видеокадри. Те показват как за пръв път Украйна успя да свали дрон "Шахед" във въздуха с друг дрон - безпилотен летателен апарат-прехващач.

Проектът за такива дронове-прехващачи, с които да се противодейства на "Шахед"-ите, стана известен преди известно време. Повече за него, припомнете си и научете: Украйна прави нов дрон, с който ще неутрализира руските "Шахед" (ВИДЕО)

🇺🇦 For the first time, a Shahed drone was shot down by a Ukrainian drone mid-air. Using a Sting interceptor equipped with thermal vision, Ukraine’s "Wild Hornets" unit hunted the Shahed above the clouds and struck it from below. pic.twitter.com/RdRtYHpf1w