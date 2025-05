Украински удар в Москва: Щети за най-големия руски производител на микроелектроника (ВИДЕО)

Заводът за микроелектроника "Микрон", който се намира под американски санкции на САЩ, е понесъл щети след нощната украинска атака с дронове срещу региона на Москва. Предприятието се намира в технологичния парк "Елма" в Зеленоград, който е административен окръг на руската столица Москва.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщава, че покривът и част от сградата на една от производствените мощности на завода са повредени. Пострадали хора няма.

"Микрон" е най-големият руски производител на микроелектроника. Предприятието е част от групата компании "Елемент", която принадлежи на АФК "Система" и руската държавна корпорация "Ростех". Предприятието се занимава и с разработването на чипове за руската система за разплащателни карти "Мир". През март 2022 г. заводът попадна в поредния кръг от санкции на САЩ заради руската агресия в Украйна.

"Елма" е един от центровете в Русия, където се правят заместители на критична западна микроелектроника, уточнява в канала си в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

Отделно, в Дубна, друг град в региона на Москва, беше ударен завод за производство на дроновете "Орион", който също е под западни санкции - поразени са машиностроителни цехове - Още: Дронове и ракети: Технопарк до Москва горя, МиГ срина сграда на ФСБ, взрив в руски оръжеен склад, Украйна под обстрел (ВИДЕО)

Масираната атака с безпилотни летателни апарати от Украйна срещу руската стоица предизвика отново хаос с работата на летищата в Москва. Заради затваряне на въздушното пространство, общо 62 полета са били отменени от летищата "Шереметиево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски". Други 52 са закъснели са поне 2 часа, а и повече, обобщи представителят на "Росавиация" Артьом Кореняко в своя канал в Телеграм.

