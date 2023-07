Крим гори: Серия от нови взривове, складове за боеприпаси и нефтобаза дадоха фира (ВИДЕА)

Това е пореден случай след като на 19 юли бе ударен военен полигон само че в Кировски район в Крим. Тогава над 2200 души от близките селища бяха евакуирани. А взривовете там продължиха и на следващия ден, тъй като отново бе засегнат склад с боеприпаси.

В социалните мрежи се разпространиха видеа, показващи стълбове гъст дим, а съветникът на Аксьонов, Олег Крючков, заплаши, че авторите на тези кадри ще бъдат намерени от специалните служби и ще си понесат последствията. "В мрежата отново се появиха видеоклипове от инфраструктурни обекти, които бяха атакувани от врага. Молим всички, които познават авторите на тези видеоклипове, да докладват за тези хора на МВР или ФСБ", обърна се той към обществеността. Припомняме, че на 21 юли Крючков изрично помоли преминаващите по Кримския мост руски туристи да не използват телефоните си за снимки и видеа докато са на моста, защото тези кадри се засичат от украинските военни. Врагът следи: В Крим молят руските туристи да не използват телефоните си на Кримския мост

Освен това заради взрива е било преустановено движението на влаковете по Кримския мост.

It is reported about attacks at an airfield and oil depot in the #Crimean village of Oktyabrskoye near #Simferopol. pic.twitter.com/a95FrcSKdI