Украинският пробив на юг от Бахмут: Какви са последиците за руската военна мощ (ВИДЕО)

Американските анализатори цитират думите на командващия украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски, че Клещеевка и Андреевка са опорни точки в руската защита чак до Горловка и сега руснаците правят всичко възможно да си ги върнат. Отделно, ISW обръща внимание на Запорожка област и кои руски части се бият там – специално полкове от 42-ра моторизирана дивизия (70, 71, 291). Липсата на скорошни видеокадри, показващи как тези части се бият с украинците, подсказва, че те страдат от сериозни загуби, смятат от ISW. Американските експерти добавят, че елементи на 70-ти полк и на 810-та бригада на руските морски пехотинци са били изтеглени дълбоко в руския тил след украинския пробив при Работино и се връщат чак сега на бойното поле, при Върбово. Освен това, вече не се говори много-много какво правят 22-ра и 45-та бригади "Спецназ", които също се биеха при Работино – има споменаване, като например от популярния руски телеграм канал "Рибар" преди цяла седмица, че те са в района на Работино и Върбово. А всичко това - липсата на свежи руски резерви в Запорожието, се обяснява с ангажираността на сериозно количество руски части при Бахмут.

Защо това е важно – руската доктрина на защита изисква един ешелон от войници да забавя атаката на украинската армия, а втори ешелон да извършва контраатака. Контраатаките изискват по-подготвени войници, с по-висок боен дух – ако това липсва, то "активната защита" става невъзможна.

Арестуваният и оставащ в ареста засега до края на годината бивш силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция от съд в Хага на доживотен затвор за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин (Игор Стрелков) отново излезе на преден план. В профила му в Телеграм беше публикувано съобщение, в което се казва как Владимир Путин и Кремъл не могат да се справят, а единствената алтернатива за Русия в момента били "либералите", които обаче получавали подкрепа от чужбина. Затова Гиркин обявява за своя задача обединение на всички "патриоти" с цел да бъде спасен Русия. "Напълно възможно е този опит да е обречен на провал и да е преждевременен, още по-вероятно е собствената ми личност да не успее да привлече необходимото внимание и ресурси. Взето е предвид от мен. Надявам се, че моят пример ще мотивира и други хора и други сили от тези, които сега не смеят да действат като лидери на национално-патриотичното движение или смятат подобен опит за безсмислен и безполезен", пише в публикацията.

(КАРТА) Продължават да излизат геолокализирани видеокадри, показващи къде се намира украинската армия в западната част на Запорожието – на по-малко от километър западно до Върбово, на 18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол.

Именно цитирани видеокадри как украинците са на 600 метра от Върбово бяха обаче коментирани в Twiiter от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке като "отстъпление" на украинците. Само че той реши да коригира това си мнение малко по-късно, след като под публикацията му беше обърнато внимание, че се говори за вече укрепена и то преди седмица украинска позиция, а той говори как имало украински военни във Върбово, но това било разузнавателна част т.е. нейната задача не е да превзема позиции, а да търси слабости в руската защита. Корекцията съвпада и с оценката в дневния анализ на ISW, че кадрите показват украински напредък. Бившият вече украински зам.-министър на отбраната Анна Маляр коментира, че за последната седмица украинците са поели под контрол и освободили още 5,2 квадратни километра територия в Запорожието:

