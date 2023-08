Украинската армия показа "Морско бебе" - експерименталния дрон, ударил Кримския мост (ВИДЕО)

Ръководителят на специалните служби на Украйна Васил Малюк разказа пред CNN, че Украйна е разработвала този дрон в продължение на месеци. В работата са участвали само държавни звена, нямало е участие на частни компании.

"Морските дронове са уникално изобретение на Службата за сигурност на Украйна. Нито една от частните компании не е участвала. Наскоро с помощта на тези дронове успешно ударихме Кримския мост, големия десантен кораб "Оленегорски Горняк" и танкера SIG", каза Малюк.

ОЩЕ: Украинските ВВС: Чакаме сателитните снимки от Кримския мост, димната завеса не бе случайна

Украинската служба за сигурност е предоставила на изданието видео от атаката срещу моста през юли, което показва екрана на пилота мигове преди "Морското бебе" да взриви своите 850 кг експлозив върху един от бетонните стълбове на моста. А също така и два видеозаписа от камери за видеонаблюдение, показващи момента, в който един дрон удря шосейния участък на моста, а пет минути по-късно друг дрон се врязва в железопътната му част.

ОЩЕ: Втора атака за деня срещу Кримския мост. Украинците с лекота преодоляват драконовите зъби (ВИДЕА)

The Security Service of Ukraine (SBU) has shown what the "Sea Baby" looks like. This surface drone was used to attack the Crimean bridge in July.



In an interview with CNN, SBU head Vasyl Malyuk said that the marine drone is the result of months of development, which began… pic.twitter.com/jRZDquNGlE