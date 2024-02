Украинските пилоти продължават обучението си на изтребители F-16 (ВИДЕО)

"Всички украинци чакат деня, когато първите украински F-16 ще се появят в нашето небе, когато те ще засилят защитата на нашите градове и общности и способностите на нашите сили за отбрана на Украйна. И докато нашите пилоти и персонал продължават да се обучават, аз благодаря на коалицията F-16, благодарение на която този ден се приближава към нас", написа в социалните мрежи президентът Володимир Зеленски.

Footage of Ukrainian pilots and technicians training on the F-16 fighter jet in Denmark. Footage obtained by @United24media pic.twitter.com/To7JwzQB1C