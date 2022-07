Украинските сили настъпват към Херсон. Русия се бори да задържи ключов мост над Днепър

Украйна се опитва да прекъсне връзките на руските сили на запад от река Днепър край Херсон с тези, разположени на изток. В опит да забавят украинското контранастъпление руските сили използват артилерийски обстрел.

По-рано високопоставен американски служител съобщи, че Русия губи стотици военни всеки ден във войната в Украйна. По думите му хиляди руски капитани и лейтенанти, както и няколко генерали са убити от началото на непредизвиканата руска военна инвазия.

Веригите за снабдяване на руските сили са застрашени

Украйна нанася нови удари срещу Антоновския мост над река Днепър край Херсон. Според британското разузнаване съоръжението е претърпяло щети, но е било частично ремонтирано и към 22 юли все още е функционирало.

Антоновския мост е ключов за руските сили, защото е един от малкото пътища, които свързват окупирания Херсон на запад от Днепър с другите територии под контрола на Русия на изток от реката. Освен него има само още един мост, по който Русия може да доставя оборудване и консумативи на военните си, окупирали Херсон, и да изтегли силите си при необходимост.

