Украинските спецчасти показаха зрелищно ВИДЕО как пленяват руснаци в Харковска област

Украинските специални части показаха видео как прочистват руски окупатори в превзета от тях къща в село Глибоке и ги пленяват.

Снимка: Телеграм

По време на операцията са били избити четирима руски военни, оказали съпротива, а други двама са излезли от къщата и са се предали.

Friends fighting in northern #Kharkiv shared this amazing footage with me, but wish to stay anonymous.



Against the bigger enemy, from a city that has endured nothing but russian hate for years, our soldiers stay a professional and moral force.



May God help our troops. pic.twitter.com/AqjuNufyRW