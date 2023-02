Украинските военни вече тренират на танковете Leopard 2 и "Ейбрамс" (ВИДЕО)

Видео, публикувано от радио „Свободна Европа“, показа началото на тренировките и в Полша. Двете държави ще пратят свои танкове Leopard 2 на Киев – общо по 14. Германците могат да доставят и около 160 танка Leopard 1.

Training of Ukrainian soldiers on Leopard 2 tanks has started in #Germany. The training will take place at the Armoured Corps Training Centre in Münster.



The video shows the training of Ukrainian soldiers in #Poland.



